Antonio Banderas: “He cometido el erro de fumar y lo he pagado”

El actor relató cómo fue el momento de su ataque cardíaco

Antonio Banderas está cumpliendo su tarea de anfitrión del Miami Fashion Week, donde también hará la cena de gala benéfica de su fundación Lágrimas y Favores para recaudar fondo para Miami Childrens Health Foundation.

El actor español visitó la sala de cardiología del hospital, y compartió con los niños. También dio algunas entrevistas donde explicó que desde el 25 de enero, cuando sufrió un ataque cardíaco, se ha volcado especialmente a ayudar a las personas con problemas en el corazón, y ha darles un consejo: que no fumen.

“Uno como ser humano comete errores y yo he cometido errores que he pagado como fumar, eso ha sido un error toda mi vida, y mando un mensaje para lo que me escuchen para que lo abandonen, que no lo hagan por ellos mismos solamente, que lo hagan por sus familiares, sus hijos”, le dijo en entrevista al fashionista de Telemundo, Quique Usales.

Banderas también compartió cómo fue el momento del ataque. Explicó que su novia el día anterior tenía dolor de cabeza y fue a comprar unas aspirinas. Que minutos antes del ataque, él estaba volviendo de hacer ejercicios y sintió un dolor leve en los brazos y luego en las mandíbulas. En ese momento su novia le dio una de las pastillas que había comprado el día anterior, y dice que probablemente eso le salvó la vida.

MIRA AQUÍ PARTE DE LA ENTREVISTA: