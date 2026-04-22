¿Se puede morir por tomar viagra? Expertos lo aclaran

Quienes padecen disfunción eréctil ven el viagra como una “pastilla milagrosa”, una solución efectiva para reanudar la sexualidad. Sin embargo, este tratamiento contiene un fármaco llamado sildenafilo, el cual no puede ser consumido por todos y mucho menos de manera “recreativa”, ya que existe el riesgo de complicaciones.

¿Se puede morir por tomar viagra? La respuesta directa de los expertos es SÍ, aunque con matices importantes a considerar. Es un medicamento seguro cuando es indicado por un médico y se utiliza correctamente, pero si se usa en dosis inadecuadas o combinadas con otras sustancias, hay peligro.

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¿Cuándo existe un riesgo real por tomar viagra?

El principal peligro no está en el medicamento en sí, sino en las condiciones en las que se consume. De acuerdo con un estudio publicado en PubMed Central, uno de los escenarios más delicados es la interacción con ciertos fármacos, especialmente los nitratos que se recetan para tratar la angina o problemas cardíacos.

La combinación puede provocar una caída brusca de la presión arterial, lo que pone en riesgo la vida.

Otro factor clave es la salud cardiovascular. La actividad sexual implica un esfuerzo físico que puede resultar exigente para el corazón. En personas con enfermedades cardíacas no controladas, el uso de viagra sin evaluación médica previa puede desencadenar eventos graves como un infarto de miocardio o incluso muerte súbita.

Lo mismo sucede con el “viagra recretivo”, es decir, el consumo del medicamento sin necesidad médica. Esta práctica, lejos de ser inofensiva, puede aumentar los riesgos, sobre todo cuando se combina con sustancias recreativas.

Además, algunas personas consumen dosis más altas de las recomendadas con la idea de potenciar los efectos. Sin embargo, una sobredosis puede alterar el sistema cardiovascular, provocar mareos intensos, desmayos e incluso colapso circulatorio.

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¿Es un medicamento para todos?

No. El viagra no está indicado para cualquier persona. Antes de recetarlo, los médicos suelen evaluar el estado general del paciente, especialmente su salud cardíaca y los medicamentos que ya está tomando.

Personas con enfermedades cardiovasculares, presión arterial inestable o que consumen ciertos tratamientos deben evitar su uso o hacerlo bajo estricta supervisión médica. También es importante considerar que no es un fármaco preventivo ni un potenciador general del rendimiento sexual en personas sanas.

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