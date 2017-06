FOX Deportes anuncia que transmitirá el resto de la Copa Libertadores 2017

La cadena informó que se hará cargo de las transmisiones de los torneos de clubes CONMEBOL por el resto del año

Se acabó el desamparo de la Copa Libertadores de América en las pantallas de Estados Unidos en 2017. FOX Deportes anunció que a partir de julio volverá a tener toda la acción de los torneos de CONMEBOL.

El anuncio lo hizo el narrador John Laguna durante la transmisión de la final de la UEFA Champions League. Todo se reanudará a partir del 4 de julio.

¡Acá va una buena sorpresa! ☺ VUELVE LA COPA LIBERTADORES Y SUDAMERICANA A FOX DEPORTES. 🏆#SudamericanaEnFD #LibertadoresEnFD pic.twitter.com/Eyufjm30Xt — FOX Deportes (@FOXDeportes) June 3, 2017

La Copa Libertadores entra a octavos de final mientras que la Copa Sudamericana espera el sorteo del 14 de junio para definir llaves de segunda fase.

Las fases previas de Libertadores y Sudamericana no fueron transmitidas en Estados Unidos por un asunto relacionado con derechos de transmisión. Cabe señalar que los equipos mexicanos ya no participan en los torneos, pero esa no fue la razón de la ausencia en las pantallas de Estados Unidos.