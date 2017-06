Kim Kardashian también le declara la guerra a Caitlyn Jenner

La más famosa del clan Kardashian ha afirmado que, tras leer las memorias de su padrastro, no piensa mantener una relación cordial con quien antes se hacía conocer como Bruce Jenner

Kim Kardashian se había destacado hasta ahora como el principal apoyo de Caitlyn Jenner desde que esta iniciase su proceso de cambio de sexo en el año 2015 y dejara atrás su anterior vida como el campeón olímpico Bruce Jenner. Sin embargo, y tras la reciente publicación de la autobiografía del que fuera marido de su madre Kris Jenner, titulada “Los Secretos de mi Vida”, la más famosa del clan televisivo se ha posicionado completamente en el bando de su madre y ha afirmado que la estrecha relación que mantenía con el hombre que la crió ha llegado a su fin.

“Si acusas de todo a mi madre y continúas atacándonos, no puedo, por el bien de mis hermanas, pasar tiempo con alguien a quien no le importa por lo que mi madre está pasando. Ya es demasiado. No tengo ya ningún respeto por Caitlyn. No quiero tener cerca de mí a alguien con este punto de vista”, confesó en el último capítulo del reality familiar “Keeping Up with the Kardashians”.

Cierto es también que la principal preocupación de la mujer de Kanye West a día de hoy reside en las consecuencias emocionales que todo este conflicto ha infligido a sus sus medio hermanas Kylie y Kendall, hijas en común de Caitlyn y Kris. Por eso, Kim no dudó en enfrascarse en una profunda conversación con Kendall durante el citado episodio, para conocer su reacción ante los temas tan delicados que aborda Caitlyn en sus memorias.

“Creo que lo que más me molesta del libro de mi padre es lo que ha dicho sobre mi familia. Al final, ella crió a las Kardashian, y las Kardashian forman parte de mi sangre, así que ahora entiendo perfectamente por lo que está pasando mi madre”, se sinceró ante las cámaras la joven modelo de 21 años.