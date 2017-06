Si eres gay y no te sientes cómodo con tu médico, cámbialo

Durante el Mes del Orgullo Gay lanzan nueva campaña sobre los derechos de atención médica que tienen los neoyorquinos LGBTQ para evitar prejuicios y discriminación

Con motivo de conmemorarse el Mes del Orgullo Gay, durante todo junio, el Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York (DOHMH), junto a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad, lanzó este martes la nueva campaña “LGBTQ Health Bill of Rights” (Declaración de Derechos de Salud LGBTQ), la cual busca proteger la salud de las personas gays, lesbianas, bisexuales y transgéneros de la Gran Manzana.

La iniciativa tiene como objetivo educar y capacitar a los neoyorquinos de la comunidad LGBTQ sobre los derechos y protecciones que tienen a la hora de buscar la atención médica que se merecen y, también, que sepan que si no están conformes con el servicio que reciben pueden buscar a otro doctor que los atienda.

Esta misma declaración de derechos, que busca proteger a las personas LGBTQ de discriminación y prejuicios a nivel local, estatal y federal, también tiene como intención advertir y reiterar a los proveedores médicos y su personal de apoyo, que están legalmente obligados a ofrecer a los neoyorquinos LGBTQ atención de calidad independientemente de su orientación sexual, identidad de género o expresión de género.

“La Declaración de Derechos de Salud LGBTQ recuerda a cada neoyorquino LGBTQ que tienen un derecho legal a la atención médica profesional sin discriminación y que nadie puede negarle la cobertura o los beneficios debido a quién es usted”, dijo Carmelyn P. Malalis, la comisionada de Derechos Humanos de la Ciudad.

Hable sobre su sexualidad

Además de darle a conocer sus derechos y las opciones que tienen, el DOHMH quiere que los neoyorquinos LGBTQ también se sientan cómodos al hablar con sus médicos o proveedores de salud sobre su sexualidad. Por ello, también lanzó la “provocativa y revolucionaria” campaña ‘Bare It All’ (‘muéstrate al desnudo’), la cual busca concientizar sobre la salud sexual y alentar a las personas LGBTQ a hablar abiertamente con sus médicos sobre su vida sexual, el uso de drogas y cualquier problema que afecte su salud.

“A medida que la ciudad celebra su Orgullo, tenemos un mensaje claro para todos los neoyorquinos: es su derecho el ser tratados con dignidad y profesionalismo por parte de su médico, sin importar con quién tenga relaciones sexuales o cuál es su identidad de género. Si no se le trata con respeto, busque un nuevo médico “, dijo la comisionada de Salud, la doctora Mary T. Bassett.

“La Ciudad de Nueva York ha hecho enormes progresos en la protección y promoción de la salud de las personas LGBTQ, y la nueva campaña de derechos de atención de salud y la campaña de ‘Bare It All’ aumentará la conciencia sobre la salud sexual y nos acercará a lograr la equidad en salud“, agrego Bassett.

Busque a otro médico

Si las personas no se sienten cómodas compartiendo los detalles de sus vidas personales, debido a los prejuicios de su médico, las autoridades de salud neoyorquinas las alientan a encontrar otro proveedor de atención de salud que sí las entienda.

“Como un hombre abiertamente gay y un líder en salud en la ciudad de Nueva York, usted esperaría que mi médico me hubiera hecho sentir cómodo al discutir mi vida. Cuando eso no sucedió, tuve que encontrar un médico que me hizo sentir seguro para compartir mis datos personales. Desde entonces, mi atención ha mejorado y es más completa porque tengo un médico que es consciente de quién soy”, dijo el doctor Demetre Daskalakis, subcomisionado de la División de Control de Enfermedades del DOHMH y uno de los creadores de la campaña.

La campaña será distribuida en forma de carteles en clínicas y centros de salud de toda la ciudad. También aparecerá en anuncios dentro del subway y paradas de autobuses. La misma se difundirá tanto en inglés como en español.

El DOHMH cuenta con un directorio de más 100 doctores con conocimiento de la comunidad LGBTQ al que los neoyorquinos pueden tener acceso. Si usted necesita ayuda para localizar a un médico puede visitar la página nyc.gov/health o llamar al 311.

Si usted ha sido víctima de maltratos o se le ha negado cuidado o servicios médicos debido a su orientación sexual, identidad de género o expresión de género, o ha sido testigo de discriminación en el cuidado de la salud de otra persona, comuníquese con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de Nueva York para presentar una queja llamando al 718-722-3131 o 311.