Mundial 2026: refuerzan controles por ébola en aeropuerto JFK y coordinan medidas entre EE.UU., México y Canadá

El Mundial 2026, que comenzará el 11 de junio en México y se desarrollará de manera conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá, ha llevado a las autoridades de los 3 países a reforzar su coordinación sanitaria ante el brote de ébola que afecta a regiones de África oriental y central.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, aseguró que los gobiernos trabajan de forma coordinada para garantizar que la competencia deportiva más grande del mundo se desarrolle bajo estrictas medidas de seguridad y salud pública.

“Mientras nuestros países se preparan para la Copa Mundial 2026, el evento deportivo más grande de la historia, EE.UU., México y Canadá están coordinando esfuerzos en todos los frentes, incluidas las medidas de salud pública relacionadas con el brote de ébola, para ayudar a garantizar que este torneo sea el más seguro y memorable de todos los tiempos”, expresó Johnson en un mensaje difundido en la red social X.

As our countries prepare for the 2026 FIFA World Cup ? the largest sporting event in history ? the United States, Mexico, and Canada are coordinating on every front, including public health measures related to the Ebola outbreak, to help ensure this tournament is the safest and? https://t.co/ptel9qtjea — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) May 29, 2026

La declaración llega en un momento en que organismos internacionales mantienen una estrecha vigilancia sobre el avance del virus en países como Uganda, Sudán del Sur y la República Democrática del Congo (RDC), donde se han registrado cientos de casos sospechosos y decenas de fallecimientos.

Nuevas medidas para viajeros internacionales

Como parte de la estrategia conjunta, el Departamento de Estado de EE.UU. (DOS) anunció nuevas disposiciones sanitarias para viajeros procedentes de zonas consideradas de alto riesgo por ébola. El objetivo es reducir la posibilidad de propagación del virus sin afectar significativamente el flujo de personas y mercancías durante el torneo.

Canadá ya comenzó a implementar restricciones temporales en sus fronteras. Entre ellas destaca la suspensión de visas para residentes de la República Democrática del Congo, Uganda y Sudán del Sur, una decisión adoptada como medida preventiva ante la evolución del brote.

En EE.UU., los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) designaron 4 aeropuertos de entrada para recibir a pasajeros procedentes de los países afectados. De acuerdo a Gothamist, uno de ellos es el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK), en Queens, una de las principales puertas de acceso para visitantes internacionales que llegarán a la región de Nueva York y Nueva Jersey durante el Mundial.

Los otros centros de recepción autorizados son el Aeropuerto Internacional Washington-Dulles, el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta y el Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston.

Los viajeros que lleguen desde las zonas afectadas podrán ser dirigidos a áreas especiales de evaluación sanitaria. Allí deberán completar cuestionarios sobre su historial de viajes, someterse a controles de temperatura corporal y ser observados por personal de los CDC en busca de posibles síntomas compatibles con la enfermedad.

Las autoridades indicaron que cualquier persona que presente signos de infección será trasladada a un hospital para una evaluación médica más profunda y, de ser necesario, permanecerá en aislamiento preventivo.

Los 3 países donde se jugará el Mundial han puesto restricciones a los viajeros que lleguen de países afectados por el ébola. (Foto: Craig Ruttle/AP)

Vigilancia especial en Nueva York

La designación del aeropuerto JFK como uno de los principales puntos de control sanitario cobra especial relevancia debido a que la región metropolitana de Nueva York será una de las sedes más importantes del Mundial 2026 y espera recibir a más de un millón de visitantes durante la competencia.

Pese a las medidas adoptadas, las autoridades sanitarias insisten en que el riesgo actual para la población sigue siendo bajo.

Marissa Crary, portavoz del Departamento de Salud del Estado de Nueva York, explicó que la agencia mantiene un monitoreo permanente de la situación epidemiológica en África y recordó que existen protocolos establecidos desde brotes anteriores.

“El Departamento y sus socios tienen una amplia experiencia respondiendo a brotes anteriores de ébola y existen protocolos para proteger la salud pública en estas situaciones”, señaló la funcionaria.

Crary añadió que ninguno de los viajeros que han regresado recientemente al estado desde las regiones afectadas es considerado de alto riesgo. No obstante, todos permanecen bajo observación de los departamentos de salud locales durante un período de 21 días, que corresponde al tiempo máximo de incubación conocido del virus.

México descarta casos y mantiene vigilancia

En México, las autoridades sanitarias también han intensificado las acciones preventivas en aeropuertos y puntos de entrada internacionales, aunque subrayaron que no existen casos confirmados de ébola en el país.

El secretario de Salud, David Kershenobich, informó durante una conferencia de prensa que el riesgo de propagación sigue siendo muy bajo para México y que los sistemas de vigilancia epidemiológica se mantienen activos como medida de precaución.

“En México no se han registrado casos y el riesgo de propagación hasta este momento es bajo a nivel global, muy bajo para nuestro país”, afirmó el funcionario.

Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó recientemente de “alto” a “muy alto” el nivel de riesgo asociado al brote actual. De acuerdo con datos difundidos por organismos internacionales, la epidemia ha provocado cientos de casos sospechosos y más de dos centenares de muertes en las regiones afectadas.

Los expertos recuerdan que los síntomas iniciales del ébola incluyen fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza intenso y malestar general. Posteriormente pueden aparecer problemas gastrointestinales y hemorragias en algunos pacientes.

Con millones de aficionados previstos en las sedes mundialistas de Norteamérica, las autoridades buscan equilibrar la protección de la salud pública con la movilidad internacional, en un esfuerzo sin precedentes para garantizar la seguridad de uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

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