Presidente del Atlas les da duro y tupido a los árbitros

Gustavo Guzmán no se quedó callado y se dio tiempo para criticar a la Federación Mexicana de Fútbol y al gremio arbitral

Justo antes de entrar al salón de negociaciones del Draft 2017 el presidente del Atlas, Gustavo Guzmán, se dio tiempo para criticar a la Femexfut y al gremio arbitral.

Guzmán mostró su molestia por la huelga de la Jornada 10 del torneo pasado, y culpa en parte a Decio de María, presidente de la FMF, por la falta de diálogo.

“Lo que pasa que como directivos estamos muy enojados con el gremio por el dinero que perdimos porque cuidamos muchísimo el calendario, sacrificamos mucho cuando vamos sin seleccionados.”

“Las fechas dobles son costosas porque a media semana no va la gente, se esperan para volver a tener dinero para su taquilla. Es una bronca sería, estamos molestos porque no creemos que sea la forma ni que merezcamos esto, sin embargo yo echaría parte de la culpa a la Federación, Decio es mi amigo, pero les ha fallado ponerse de acuerdo”, sentenció.

El presidente atlista consideró que Héctor González Iñárritu no debe seguir como presidente de la Comisión de Árbitros y aconseja que tiene que estar al frente un ex árbitro. Han sonado Arturo Brizio y León Padró Borja para sustituir a González Iñarritu.

“Creo que sí (debe salir), creo que es una profesión tan especial, tan importante, son seres de otro planeta como algún día le dije a algún árbitro en tono de broma, es como que sí pretendiéramos, es como si un tesorero pasara a ser el jefe de la Policía”.

Guzmán se mostró incisivo en que ha faltado mucho diálogo por parte de la Federación, para que no existan más huelgas.

“Creo que no ha habido el diálogo suficiente, ellos incluso creo que ayer se manifestaron en algún comunicado diciendo que no lo tenían pensado (frenar el inicio del torneo), creó que ha faltado gestión de parte de la Federación, que está ocupada con el tema de selecciones, tema Sub 20, ahora con lo de la Confederaciones”, sentenció.