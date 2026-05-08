“No tolero amenazas”: gobernadora responde a anuncio de mayor despliegue de ICE en Nueva York

“No tolero las amenazas”, respondió la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, luego de que el llamado “zar de la frontera”, Tom Homan anunciara planes para aumentar los operativos migratorios en la región, mientras las autoridades locales buscan reducir la cooperación local con ICE.

Aunque no se han reunido, la tensión pelea verbal entre ambos funcionarios se intensificó el miércoles, cuando Hochul declaró a la prensa que “no estaba solicitando” más agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para reprimir a los indocumentados; a lo que el principal funcionario de inmigración del gobierno de Trump respondió horas más tarde en Fox News: “Bueno, gobernadora Hochul, yo tampoco lo estoy solicitando. Lo dije, lo vamos a hacer”.

La amenaza de Homan de desplegar más personal se produce en un momento en que Hochul y los legisladores estatales están cerca de alcanzar un acuerdo -el cual se incluiría en el presupuesto estatal, actualmente retrasado- para restringir drásticamente el grado de colaboración entre las fuerzas del orden locales y las cárceles con ICE.

Homan subrayó que, si los agentes del ICE no pueden colaborar con los funcionarios penitenciarios en ciertos condados de Nueva York que mantienen acuerdos con el gobierno nacional, las autoridades federales encontrarán otras vías para localizar a sus objetivos, destacó New York Post.

Ayer la gobernadora dejó claro una vez más que no desea una mayor presencia del ICE en el estado. «Van a utilizar eso como una amenaza contra mí; están intentando intimidar a la gobernadora del estado de Nueva York, y yo no tolero las amenazas. Eso lo van a comprobar», afirmó Hochul, señalando que no ha hablado directamente con Trump ni con Homan desde que surgió esta última disputa. «Aprobaremos aquello que consideremos importante para proteger a los neoyorquinos», agregó.

En marzo Hochul y Homan se reunieron en privado en el Capitolio Estatal en Albany. Al final del encuentro la gobernadora declaró a la prensa que había utilizado la conversación para rechazar lo que considera un “exceso” de autoridad por parte de las autoridades federales.

Sin embargo, Hochul mantuvo abierta la puerta institucional al agregar que “No apoyo las fronteras abiertas”. “Quiero asegurarme de que nuestras fronteras sean seguras y protegidas”. “Fue una conversación importante, ya que él pudo escuchar directamente de mí las preocupaciones que tengo en nombre de los neoyorquinos mientras cumplo con mi responsabilidad principal, que es mantenerlos seguros”.

“Hablamos sobre los permisos de trabajo y la importancia de permitirles trabajar en nuestras granjas, en la hostelería, en el sector sanitario y en todos los puestos de trabajo que están vacantes”, añadió en un comunicado la demócrata Hochul, quien busca ser reelecta este año.