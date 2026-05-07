Nueva York entrega detectores de humo gratis: quiénes pueden pedirlos

En Nueva York, tener un detector de humo funcionando puede marcar la diferencia entre escapar de un incendio o quedar atrapado en segundos. Por eso, la ciudad mantiene un programa gratuito para instalar detectores de humo en hogares de los cinco distritos, una iniciativa que volvió a tomar relevancia después de varios incendios fatales registrados en edificios y viviendas.

El programa, conocido como #GetAlarmedNYC, es impulsado por el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) junto con la Cruz Roja Americana y otras organizaciones comunitarias. El objetivo es simple: reducir las muertes en incendios domésticos, especialmente en hogares donde no hay alarmas o no funcionan correctamente.

Las alarmas son un beneficio gratis de NYC que puede salvar vidas en casa. Crédito: Imagen creada con AI / Georgina Elustondo | Impremedia

El dato que más preocupa a los bomberos

Los datos oficiales muestran por qué el tema es tan sensible. Según el FDNY y la National Fire Protection Association (NFPA):

Cerca de 3 de cada 5 muertes en incendios domésticos ocurren en viviendas sin detectores de humo funcionando.

El riesgo de morir en un incendio se reduce alrededor de 60% cuando hay alarmas operativas.

En Nueva York, las autoridades vienen insistiendo especialmente después de incendios trágicos ocurridos en edificios residenciales en los últimos años, donde muchas víctimas quedaron atrapadas por el humo.

El FDNY sostiene que el detector no solo alerta sobre fuego: da tiempo, y esos segundos pueden ser decisivos para escapar.

“Los detectores de humo salvan vidas. Los detectores de humo correctamente instalados y mantenidos desempeñan un papel fundamental en la reducción de muertes y lesiones por incendios. El fuego se propaga rápidamente; los detectores de humo en funcionamiento le avisan con antelación para que pueda salir rápidamente”, destacan.

Cómo funciona el programa gratuito

El programa permite que residentes de Nueva York soliciten la instalación gratuita de detectores de humo en sus hogares.

En muchos casos, el FDNY coordina visitas y los dispositivos son instalados sin costo. También se brinda educación básica sobre prevención de incendios en lugares comunitarios.

Las alarmas modernas que se entregan suelen tener baterías selladas de larga duración, pensadas para funcionar durante varios años sin mantenimiento constante.

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Quiénes pueden pedirlos

El programa está orientado a residentes de:

Bronx

Brooklyn

Manhattan

Queens

Staten Island

Las solicitudes pueden hacerse online a través de los canales oficiales del FDNY.

Las autoridades recomiendan especialmente revisar viviendas antiguas, departamentos con niños y hogares donde viven adultos mayores.

El problema silencioso: alarmas que no funcionan

Uno de los errores más comunes es asumir que cualquier detector sirve. El FDNY advierte que muchas alarmas tienen baterías agotadas, fueron desconectadas o directamente nunca fueron instaladas

Por eso, además de entregar dispositivos, el programa insiste en la importancia de probarlos regularmente.

Por qué Nueva York insiste tanto con esto

En una ciudad con millones de departamentos y edificios antiguos, el humo sigue siendo una de las principales amenazas en incendios residenciales.

Los bomberos señalan que muchas víctimas no mueren por las llamas, sino por inhalación de humo mientras duermen o intentan escapar.

Esa es la razón detrás de campañas cada vez más agresivas de prevención y distribución gratuita de detectores.

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