Mujer dejó trabajo como maestra y ahora gana $100 mil al año acurrucándose con personas profesionalmente

Una exmaestra de Nueva York cambió por completo de profesión después de sentirse agotada por el estrés laboral. Hoy asegura que gana hasta $100,000 al año trabajando como ‘cuddler’ profesional, es decir, ofreciendo sesiones de contacto físico no romántico a sus clientes.

De las aulas a una profesión poco común

Ella Love, de 51 años, trabajó durante 13 años como maestra antes de abandonar el sistema educativo debido a la presión y el agotamiento emocional.

Según explicó, daba clases en escuelas públicas urbanas de Nueva York y enfrentaba problemas constantes relacionados con disciplina, grupos numerosos y falta de recursos.

Ella comentó: “Enseñaba en escuelas públicas urbanas donde la mayoría eran estudiantes de color y teníamos muchos problemas sistémicos en Estados Unidos”.

También agregó: “El estrés venía de los grupos grandes, de no tener tiempo para nada, problemas de disciplina y recursos limitados para materiales”.

Cómo descubrió el trabajo de ‘cuddler’ profesional

En 2017 encontró un artículo sobre el tema y decidió tomar un curso en línea de $300 para probar la actividad mientras seguía enseñando.

En ese momento ganaba alrededor de $80,000 al año como maestra, trabajando al menos ocho horas diarias.

Ella explicó: “Buscaba algo con una energía completamente diferente, algo calmante y que me ayudara a centrarme”.

Cuánto gana y cómo funciona su trabajo

Después de comenzar de forma parcial, decidió dedicarse por completo a esta actividad hace ocho años.

Actualmente cobra $150 por hora y afirma que puede generar hasta $100,000 anuales, aunque sus ingresos promedio suelen rondar los $60,000.

Dice que normalmente trabaja apenas tres horas al día, aunque algunas sesiones pueden durar hasta nueve horas.

“Algunas personas vienen una hora, otras 90 minutos o dos horas. He tenido sesiones que duraron nueve horas”, contó.

Qué buscan sus clientes

Ella asegura que la mayoría de sus clientes son hombres de mediana edad con buenos ingresos y, en muchos casos, casados.

“Mi cliente promedio es un hombre de mediana edad con un buen trabajo, y muchos de ellos están casados”.

Según Ella, muchos buscan cercanía emocional más que una relación romántica.

“Se han distanciado, tienen problemas de comunicación y se sienten completamente desconectados. Vienen conmigo porque quieren permanecer en su matrimonio, pero necesitan contacto y alguien con quien hablar”.

Reglas estrictas y límites claros

La exmaestra insiste en que su trabajo es completamente platónico y profesional.

Ella explicó: “Entrevisto a todos mis clientes y no todos son aceptados. Hay un código de conducta y límites muy claros”.

También señaló que, si algún cliente intenta cruzar esos límites, ella detiene inmediatamente la situación.

Más allá del contacto físico

Ella sostiene que el verdadero trabajo no es solo abrazar personas, sino crear un espacio seguro para que hablen de emociones y vulnerabilidad.

“Las personas creen que solo están pagando por un abrazo, pero eso no es lo que ocurre. El contacto activa emociones reprimidas”.

Incluso trabaja con personas dentro del espectro autista o con dificultades para interactuar físicamente con otros.

“Para algunas personas, esta es la primera vez que experimentan un contacto seguro y consensuado”.

Una profesión todavía rodeada de estigma

A pesar de que el trabajo ha ganado visibilidad en los últimos años, Ella afirma que muchos clientes mantienen las sesiones en secreto por miedo al juicio social.

“Todavía existe un estigma alrededor de esto, y es una pena”, comentó.

También reconoce que su profesión ha complicado algunas de sus relaciones sentimentales.

“Se necesita una pareja muy segura y confiada para salir conmigo”.

Sigue leyendo:

– ¿Cuánto gana un repartidor de DoorDash?

– Qué hacer cuando tu salario ya no alcanza para cubrir tus gastos

– El nuevo plan de retiro podría darte hasta $1,000 al año: cómo cambia lo que necesitas ahorrar para jubilarte