Comediante Amy Schumer toma con humor ruptura amorosa

La comediante rompió con Ben Hanisch en mayo

Pese a haber pasado por una ruptura el pasado mes de mayo, la actriz Amy Schumer está utilizando su mejor arma, el humor, para superar este revés sentimental. La actriz y monologuista no solo ha bromeado sobre su ya extinto romance en el acto benéfico Hilarity for Charity -celebrado en Nueva York y organizado por el también actor Seth Rogen-, sino que incluso ha querido insinuar delante del público ahí presente cuáles fueron algunos de los motivos por los que el noviazgo llegó a su fin: principalmente su testarudez a la hora de intentar llevar su relación a un nivel de complicidad que no existía en realidad.

“Sufrí una ruptura hace cosa de un mes. Llevábamos juntos un año y medio, así que ya saben, no estuvo tan mal. Una vez salimos con una pareja que llevaba mucho tiempo junta. En realidad estábamos tratando de forzar la confianza que existía entre nosotros. Intenté impresionar a la otra chica diciendo: ‘¡Esta mañana él me ha despertado tirándose un pedo!’. Lentamente, él se giró hacia mí, y me dijo: ‘¿En serio vamos a hacer esto?’. Yo le contesté: ‘No, no, no, no abras fuego. No cuentes ninguna de las cosas asquerosas que yo he hecho'”, bromeó la intérprete durante el evento según se ha hecho eco la revista People.

La protagonista de “Snatched” tampoco tuvo reparo en hablar de su recién estrenada soltería y de su actual estado sentimental.

“Ahora estoy saliendo con este chico. Es maravilloso. Es como Stephen Hawking, sexualmente hablando“, declaró en el acto benéfico, haciendo reír a los asistentes.

La relación de Amy y el diseñador de muebles Ben Hanisch, la primera que se le conocía a ella tras su salto a la fama internacional, duró casi dos años. Aunque su historia de amor no tuvo el final feliz que ambos esperaban después de que se conocieran a través de una aplicación de citas, la artista ha dejado claro en muchas ocasiones lo afortunada que se sentía de poder compartir su vida con un hombre como él.

