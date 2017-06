Que no te sorprendan con una ambulancia aérea que no necesitas

Cuando alguien tiene una lesión traumática y está lejos de un hospital, el transporte aéreo puede ser esencial. Y para las personas en las áreas rurales, el transporte aéreo puede ser la única esperanza en caso de un infarto u otra emergencia. Pero los abogados y los expertos médicos dicen que las personas con lesiones que no tienen en riesgo su vida viajan en avión con demasiada frecuencia cuando de forma terrestre pudo ser tan efectivo y mucho más económico. “Veo muchas personas que han venido en helicóptero con lesiones verdaderamente leves”, dice Vercruysse. Su estudio de marzo de 2015 en el Journal of Trauma and Acute Care Surgery concluyó que casi un tercio de los transportes por ambulancia aérea no eran médicamente necesarios.

En algunos casos, las ambulancias aéreas se usaron incluso cuando hubiera podido ser más rápido por tierra. El padre de Ashlyn, por ejemplo, llegó al hospital en el momento en que la llevaban en la camilla a la sala de emergencias, aunque condujo una distancia similar. El helicóptero se retrasó mientras buscada un lugar seguro para aterrizar mientras que Ashlyn esperaba en la ambulancia.

¿Por qué el uso excesivo? Muchos de los transportes aéreos ocurren cuando se transfiere a los pacientes entre hospitales, y algunos médicos, con temor a sufrir de demandas debido a un retraso en la atención, acuden a esta opción con demasiada frecuencia, dice Vercruysse. Los médicos y los primeros en responder necesitan tener directrices más claras sobre cuándo está garantizado el uso de una ambulancia aérea, indica.

John Franchini, el regulador en jefe de las compañías aseguradoras para New Mexico, dice que su oficina ha visto un aumento en las quejas de los consumidores sobre las ambulancias aéreas, 12 de ellas solamente de diciembre de 2015 a enero de 2017. En 6 de esos casos, las compañías de seguro determinaron posteriormente que los vuelos no eran médicamente necesarios.

Los consumidores reciben facturas por miles de dólares por un servicio incorrecto en el que no tuvieron control, dice Franchini, especialmente si el servicio no es necesario.