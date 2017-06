Pepe Aguilar prepara el lanzamiento de un libro en donde también hablará de su hijo

El cantante lanzará un anecdotario, en el que aseguró, hablará de su hijo José Emiliano, acusado de tráfico de inmigrantes en Estados Unidos

A través de un anecdotario sobre su vida es como Pepe Aguilar abordará el caso de su hijo Emiliano, acusado de tráfico de inmigrantes en Estados Unidos, para que sus fanáticos conozcan lo que siente el cantante sobre este delicado tema.

Aguilar aseguró en entrevista para Reforma que además tiene mucho que contar sobre lo que le ha tocado ver en el mundo del espectáculo en 40 años de carrera, y así lo hará en el libro que prepara junto a Joselo, de Café Tacvba.

“Va a venir hasta mi hijo también (Emiliano), va a venir todo el rollo, vamos a hablar de todo, no va a ser una biografía, va a ser un anecdotario, va a ser un rollo de mis vivencias“, dijo Pepe antes de cantar en el redondel del Domo Care en Guadalupe, Nuevo León.

“Tú dirás, ‘y la vida de este güey qué, será importante’, tal vez no importante, interesante es la palabra y pues no, mi vida igual y no, lo que viví sí. Lo va a escribir Joselo, en julio lo empezamos a trabajar, él lo va a escribir, entonces no sé exactamente para cuándo (esté terminado)”.

Cuestionado por la situación actual que enfrenta su hijo Emiliano, de 24 años, con las leyes de Estados Unidos, contestó enojado.

“Está pasando algo que ya he dicho muchas veces y que no cada vez que tenga micrófonos me van a preguntar lo mismo… si me van a preguntar lo mismo, no hay mucho más qué contestar”, expresó Pepe molesto.

“El problema lo tiene él y es una situación muy triste para él y se me hace gacho que lo hagan un tema mediático mío, artístico… está gacho, nada más es eso lo que voy a decir“.

José Emiliano Aguilar, hijo mayor del cantante, fue detenido el pasado 14 de marzo tras haber intentado ingresar a Estados Unidos con cuatro ciudadanos chinos en la cajuela de su automóvil.

Un mes después, Emiliano se declaró inocente de los cargos que se le imputan por tráfico de indocumentados, y tras pagar 15 mil dólares quedó en libertad bajo fianza. Sin embargo, el joven deberá enfrentar un juicio para que un juez determine su inocencia o culpabilidad.

POR: Alejandro Jasso