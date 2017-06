Erika Alcocer, exparticipante de ‘La Academia’, presume cuerpazo tras bajar de peso

La ganadora de la segunda edición del popular reality logró perder 60 libras sin recurrir al bisturí

En las redes sociales de Erika Alcocer los piropos no paran.

De la chica gordita de pelo rubio y rizado que ganó en La Academia por su potente voz ya no queda nada. Ahora está convertida en una chica sensual y curvilínea que es toda una inspiración para muchos.

Erika, que desde el 2014 empezó a trabajar en la figura que ahora posee y enseña a través de fotografías en Facebook, Twitter e Instagram, tiene sorprendidos a los usuarios.

“Le enseñé esta pic a mi amigo Adrián Carve A Hall, que adoro, para que viera mi avance con el uso de la faja de Satisfashion MX más la dieta, ejercicio, etc”, escribió la intérprete en una fotografía en la que se refleja su cambio.

“Me sugirió que la subiera, así que es toda de ustedes. Para la gente que me pregunta si me operé, si tengo flacidez o estrías… todo eso tengo (flacidez y estrías, operación no)”, aseguró.

Compartió una imagen en la que luce un abdomen plano y sin filtros y aclaró a sus seguidores de Facebook que el cambio en ella se debe a la disciplina y no al bisturí.

“No tiene filtro, así que lo que he logrado ha sido sólo con disciplina. Aun así falta mucho, espero pronto seguir avanzando en este cambio que a tanta gente le ha asombrado“.

La cantante informó que son tres años ya de haber logrado bajar de peso, y sigue modificando su cuerpo.

“Reinventándome. Sí se puede”, dijo.

Una de sus seguidoras le preguntó en redes qué hizo para que la piel no se le colgara luego de haber perdido más de 60 libras.

Erika atendió esta duda y aseguró que se ha enfrentado a los mismo problemas que cualquier persona que pierde mucho peso.

“Tengo flacidez como cualquiera que baja 30 kilos, a mí me gustaría operarme, pero mi couch dice que haremos lo necesario, ejercicio, y sobre todo con el tipo de dieta que me dará para pegar la piel y evitar lo más que se pueda la cirugía“, indicó.

Don't worry cause every little thing is gonna be all rigth … #bobmarley #lovebobmarley #reggae #reggaeking #reggaemusic #lovereggae #reggaeworld #nigt #nites #rest ✌🏻💚💛❤️ Una publicación compartida de Erika Alcocer (@erikaalcocerl) el 4 de Jun de 2017 a la(s) 10:23 PDT

La ex académica, quien forma parte de la puesta musical My Sound Track, producida y dirigida por Felipe Fernández, está soltera en este momento en el que los piropos no paran de llegar.

“Felicidades, pásanos la dieta”, “Hermosa”, “Me encanta tu look”, “guapa y talentosa”, “Te amo Erika Alcocer eres el amor de mi vida, me encantas”, son algunos de los comentarios del público.

“Así o más guapísima. ¿No sé por qué sigues soltera! Seguro debes tener fila”, le preguntaron en Facebook.

“Porque por primera vez en mi vida estoy dándole la oportunidad a Erika de que se enamore de Erika y creo que funciona bien”, respondió.

Con una cabellera corta, mirada soñadora y prendas sexys, la cantante que se convirtió en la ganadora de la segunda generación de La Academia el 30 de marzo de 2003 ahora es otra físicamente, aunque su voz sigue siendo la misma.

NADA cambia si no cambiamos NADA . #elcambioestaenti #cambiar #atrevetealcambio #sábado #saturday 💫 Una publicación compartida de Erika Alcocer (@erikaalcocerl) el 10 de Jun de 2017 a la(s) 1:08 PDT