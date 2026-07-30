$9 millones para madre de niño muerto por maltratos de su padre policía y novia: demanda en Nueva York

Justyna Zubko Valva obtuvo un acuerdo indemnizatorio de $9 millones de dólares contra el condado Suffolk (Long Island, NY) por no proteger a su hijo autista Thomas de 8 años, quien murió congelado y maltratado en el garaje de la casa de su padre Michael Valva, entonces agente de NYPD.

En junio de 2020 presentó la demanda federal de $200 millones de dólares. La madre alegó en la demanda que los tribunales de Long Island, los funcionarios escolares y las agencias de servicios sociales no protegieron al niño menor de su abusivo padre policía, pese a las muchas señales antes de que muriera congelado.

Thomas falleció de hipotermia el 17 de enero de 2020 después de que él y su hermano se vieron obligados como castigo a dormir en el helado garaje de la familia sin calefacción en una noche en que las temperaturas exteriores en Center Moriches (NY) cayeron por debajo del punto de congelación, dijeron los fiscales.

La madre ganó esta demanda por muerte por negligencia en la que inicialmente reclamaba $200 millones de dólares. Recibirá aproximadamente $5,6 millones tras repartir el monto del acuerdo con su equipo legal y con sus otros dos hijos, Anthony y Andrew, quienes tenían 10 y 6 años cuando murió su hermano Thomas, según se detalla en el acuerdo, indicó Daily News.

La demanda incluía al distrito escolar local, los Servicios de Protección Infantil del condado Suffolk, varios abogados y a un juez del condado, a quienes Zubko Valva los acusó de ignorar numerosas señales de maltrato mientras ella libraba una batalla por la custodia que duró tres años y que solo concluyó tras el fallecimiento de su hijo.

“Prácticamente llamé a todas las puertas que se me ocurrieron, con la esperanza de encontrar a una persona que ayudara a mis hijos, a alguien cuyo trabajo fuera proteger a los niños”, declaró Zubko Valva al Daily News tras presentar la demanda en junio de 2020. “En realidad, todo fue un gran desastre. Las personas que debían protegerlos estaban, de hecho, protegiendo a quienes maltrataban a mis hijos”.

Todo fue un gran desastre. Las personas que debían protegerlos estaban, de hecho, protegiendo a quienes maltrataban a mis hijos" Justyna Zubko Valva en 2020 – Madre de niño fallecido por maltratos de su padre NYPD

La madre biológica había denunciado el abuso de sus tres hijos a manos de su ex esposo policía desde 2017, cuando un juez del condado Nassau otorgó la custodia de los niños al padre por supuesto abuso de poder de Valva.

Dramáticos juicios

Valva y la madrastra Angela Pollina fueron arrestados y acusados una semana después de la muerte de Thomas en enero de 2022. Ambos se declararon “no culpables” y fueron juzgados por separado. A fines de 2022 el padre fue declarado culpable y sentenciado a un mínimo de 25 años de prisión.

En abril de 2023 Pollina, madrastra definida por los fiscales como “desenfrenada, malvada y cruel”, recibió la misma sentencia de 25 años a cadena perpetua por la muerte de su hijastro autista Thomas (8) en la casa que compartían en Long Island.

Pollina y Valva vivían juntos con seis menores de edad: tres hijas de ella y tres de él de anteriores relaciones. Durante ambos juicios se divulgaron crueles mensajes de texto y maldiciones que evidenciaron reprimendas a los niños, recordó CBS News. La asistente del fiscal de distrito, Kerriann Kelly, dijo a los miembros del jurado que Pollina y Valva “actuaron con una indiferencia depravada. Simplemente no les importaba si Thomas vivía o moría”.

La pesquisa realizada por las autoridades reveló evidencia de abuso físico y negligencia por parte de Valva y su entonces novia Pollina, entre septiembre de 2017 y enero de 2020, incluidos informes del Distrito Escolar de East Moriches que alegan que en numerosas ocasiones Thomas y su hermano Anthony llegaron a la escuela con hambre, frío, sucios o marcados con rasguños, moretones y cortes.

“Zubko Valva había presentado pruebas ante el tribunal, CPS (servicios de protección infantil), la policía y los abogados de los niños (Tribunal de Familia) varias veces que mostraban el grave abuso físico, mental y sexual de sus hijos por parte de Valva y Pollina “, dijo su abogado demandante en 2020. Días después de la muerte de Thomas la madre recuperó la custodia de sus dos hijos sobrevivientes.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda

Llame al 911, 988 o al (800)-942-6906.

o al Envíe el mensaje de texto “ WELL ” a 65173.

” a Línea Nacional de Ayuda contra la Violencia Doméstica 1-800-799-SAFE (7233) y www.thehotline.org

Revise información en https://nycwell.cityofnewyork.us/es/ https://988lifeline.org/es/inicio/ https://www.bbc.com/mundo/articles/c87g2n139e9o