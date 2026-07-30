Latino ultimado frente a su esposa en Queens, Nueva York: “sicario” arrestado en Georgia

Luis Belis fue detenido en Georgia e imputado por cargos de homicidio por el tiroteo de Jair Javier Vinces Cobena en Queens (NYC), en lo que parece haber sido un acto de sicariato.

El 13 de marzo el venezolano Vinces Cobena (36) recibió un disparo mortal en la cabeza y otros más a sólo tres cuadras de su apartamento en Corona, Queens. Belis, de 26 años, supuestamente le disparó y logró huir a toda velocidad en un ciclomotor mientras la esposa de la víctima observaba horrorizada. El herido fue llevado al Hospital Elmhurst, donde falleció.

Belis era un sicario, según Daily News. Los documentos judiciales señalan que “cometió el asesinato o procuró su ejecución en virtud de un acuerdo con una persona distinta a la víctima prevista, a cambio de recibir -o con la expectativa de recibir- algo de valor pecuniario”. No se ha esclarecido de inmediato quién más pudo haber estado involucrado o encargado este crimen.

Un juez del tribunal penal de Queens ordenó la prisión preventiva sin derecho a fianza para Belis durante su lectura de cargos el martes. Su abogado declinó hacer comentarios. El sospechoso, residente en Lawrenceville (estado Georgia), no tiene antecedentes penales en la Ciudad de Nueva York y aún se desconoce el motivo del tiroteo.

“Su esposa vio todo lo sucedido”, declaró poco después del incidente Luca Estrella, de 42 años y propietario de “Estrella Auto Repairs”, taller situado a la vuelta de la esquina del lugar del tiroteo.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En junio de 2025 Navdeep Singh (48), propietario de una constructora de Long Island (NY), fue acusado de haber ofrecido a un sicario $100,000 dólares y un terreno de 10 acres (4 hectáreas) en India para que liquidara a su rival durante una amarga batalla legal en curso entre ambos.

En abril de 2025 un jurado en Brooklyn (NYC) declaró culpable a Claudia Banton de ejecutar a Delia Johnson (42), su amiga de toda la vida frente a un grupo de personas en plena calle en 2021, estilo sicariato. En 2024 un sicario hispano fue sentenciado por matar a un hombre en una elaborada trama de venganza empresarial en Queens (NYC).

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, la violencia con armas de fuego y blancas sigue siendo constante. Algunas víctimas son alcanzadas al azar en calles, escuelas, el transporte público, edificios, negocios y hasta dentro de hospitales. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.