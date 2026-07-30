Maestro violó y mató a su cuñada en Nueva York en “amor no correspondido”: acusación

Joseph Horner, joven maestro de música, fue acusado como sospechoso de haber violado y matado a su cuñada Victoria Castle (25) al estrangularla en Long Island (NY).

La víctima cursaba estudios de doctorado en la Universidad Stony Brook, mientras desde 2024 vivía en la planta baja de la casa que compartía con Horner y su esposa. El supuesto crimen aconteció la mañana del pasado 29 de junio. Esta semana los fiscales señalaron que antes del feminicidio Horner incluso practicó cómo aplicar una llave de estrangulamiento a la víctima para hacerle perder el conocimiento, tras lo cual abusó sexualmente de ella.

Aproximadamente a las 8:40 a.m. de ese lunes el Departamento de Policía del condado Nassau recibió una llamada al 911 referente a una vivienda multifamiliar en North Oak Street, en North Massapequa. Cuando la policía llegó al lugar encontró al acusado sentado en la entrada de la vivienda y localizó a Castle dentro del apartamento de la planta baja, tendida desnuda y sin signos de respuesta sobre su cama. La víctima fue trasladada al Hospital St. Joseph, donde se certificó su fallecimiento.

El sospechoso era un profesor de música muy apreciado en el Distrito Escolar de Oceanside, pero nadie conocía la supuesta vida secreta de este hombre de 27 años. Fue acusado de homicidio y violación. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

La noticia ha conmocionado a una comunidad que ahora se plantea numerosas interrogantes. “Tienen que hacer mejores verificaciones de antecedentes… así de simple”, declaró a ABC News Cindy Fountain, residente. “Cuando contratan a un maestro, ¿se realizan evaluaciones de salud mental? No lo sé”, dijo Barbara DeVito, también vecina de la zona.

La fiscalía difundió una imagen escalofriante extraída de un video de seguridad, en la que supuestamente se ve a Horner practicando una llave de estrangulamiento con un animal de peluche, apenas momentos antes de que, según las autoridades, utilizara esa misma técnica para estrangular a Castle, hermana de su esposa. “Creo que eso demuestra la clase de persona retorcida y violenta que (Horner) es”, declaró Anne Donnelly, fiscal del condado Nassau, en un comunicado.

“Presuntamente Joseph Horner atrajo a su confiada cuñada con el pretexto de un favor inofensivo, para luego estrangularla y violarla brutalmente en su propia cama”, detalló la fiscal Donnelly. “Este ataque atroz fue obra de un individuo perturbado, movido por un amor no correspondido y una lujuria enfermiza que se remontaban a más de una década atrás. Joseph Horner vio su oportunidad cuando su esposa estaba fuera de la ciudad y, presuntamente, la aprovechó. Ahora, una joven brillante y con un futuro prometedor ha perdido la vida. Nuestros pensamientos acompañan a la familia Castle mientras siguen soportando este dolor y desconsuelo indescriptibles, y mientras nosotros buscamos justicia para Victoria”.

La esposa de Horner estuvo presente en el tribunal el miércoles 29 de julio junto a toda su familia. Ni ellos ni el abogado defensor de Horner hicieron declaraciones a la prensa; sin embargo, las autoridades sostienen que Horner estranguló y violó a Castle para luego llamar con calma al servicio de emergencias 911.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En general la violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

Crímenes entre parientes

A principios de este mes dos madres fueron halladas muertas en pocos días en hogares en Queens (NYC) y en ambos casos sus hijos fueron detenidos como sospechosos. Además días después del brutal homicidio a balazos de Julia Anderson (39) dentro de su auto en El Bronx (NYC), su tío fue detenido y la policía sospecha que el crimen fue consecuencia de una disputa sobre quién heredaría la casa que compartían.

En mayo Paul Caneiro (59) fue sentenciado a cadena perpetua por matar a su hermano menor Keith, su cuñada Jennifer y a sus dos sobrinos niños Jesse y Sophia, tras un dramático juicio que estuvo retrasado por años en Nueva Jersey.

En marzo un hombre mató a su esposa y a sus suegros y luego se baleó a sí mismo dentro de una vivienda donde había tres niños en Nueva Jersey. En octubre de 2025 un joven de 27 años fue detenido tras presuntamente apuñalar mortalmente a su suegra y herir a su cuñado y a sí mismo antes de provocar un incendio en un hogar en Queens (NYC).

En diciembre Wei Hou, un hombre con antecedentes penales, fue acusado como sospechoso de haber matado a golpes a su madre de 76 años en un apartamento del Lower East Side de Manhattan (NYC). En noviembre Kaseem Stukes mató a su madre, a su hija y al novio de la joven, y luego a sí mismo en un apartamento en El Bronx (NYC).

También en noviembre Scot Thompson fue acusado de haber baleado fatalmente a sus hermanos mayores cuando se desató una pelea durante una reunión familiar en una cabaña en un viaje de caza en Nueva York. Además Rodney Johnson fue sentenciado a entre 25 años y cadena perpetua tras declararse culpable de haber ultimado a su hermana menor apuñalándola repetidamente frente a su madre dentro de un apartamento en East Harlem (NYC).

En agosto de 2024 un hombre mató a cuatro miembros de su familia y luego a sí mismo porque estaba molesto al verse obligado a mudarse de la casa de su difunta madre en Long Island (NY). En febrero de ese año un hombre fue acusado de matar a su hermana al golpearla varias veces con una sartén cuando estaba sentada al lado de su padre en un hogar en Erwin, Nueva York.

En 2023 August Velasco fue detenido como sospechoso de haberle quitado la vida a su padre de 76 años a golpes y usando un cuchillo en su hogar en Yonkers (NY). En el otoño de 2022 un hombre le disparó fatalmente a su madre y su esposa y luego condujo más de 12 millas hasta un campo de tiro en Newstead (NY), donde mató a su padre y luego a sí mismo. En julio de ese año una madre hispana de 36 años se quitó la vida después de matar a sus tres hijos en su hogar en la localidad Danbury de Connecticut.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

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