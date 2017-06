La Víbora: Ninel Conde, ¿en contra de la violencia de género?

A nuestra serpiente columnista de entretenimiento no se le escapa nadie

Yo tengo una teoría viboresca: del tamaño de tus implantes es el tamaño de tu ignorancia, y como muestra tengo muchos ejemplos, pero el más claro es Ninel Conde, la reina de las prótesis y cirugías plásticas –después de Cirugía Méndez, por supuesto–.

Es que fíjense que ahora salió con que ella “canta” –porque por si no lo sabían, canta, o al menos pretende hacerlo–, música grupera para ayudar a otras mujeres a que no vivan la violencia que ella ha sufrido por parte de sus parejas. Luego de leer esto, yo me quedé así, con los ojos cuadrados, desorbitados.

A ver, ¿cómo está eso? ¿Qué tiene que ver la gimnasia con la magnesia? Es decir, ¿de cuándo a acá un género tan machista como el que ella “canta” ahora es un arma de denuncia en contra del abuso contra la mujer? ¿O cuál de los temas que interpreta el ‘Bombón Asesino’ podría inspirar a las mujeres que han sido violentadas?

En esa misma entrevista, que publica la revista ‘Soy grupero’, la vedette dice que eso del abuso por parte de las parejas “a todas nos pasa”, y recuerda que a ella la han maltratado, la han robado y hasta le han pegado. Y luego sale con que las mujeres “tenemos que amarnos y no permitir situaciones que nos lastimen”.

Estoy totalmente de acuerdo, ¿pero que me lo diga una persona como ella, que tiene un historial de horror con cada una de sus exparejas, empezando con José Manuel Figueroa y terminando con su más reciente rufián, Giovanni Medina? ¡Por favor!

Quisiera creerle a Ninel todo lo que dice, pero su historia la delata. Ahora puede hablar así por que supuestamente está sola. Pero hablemos del tema de nuevo cuando vuelva a tener novio.

En otras cosas, ¿alguien le cree a Pablo Montero que es la víctima en el caso de su despido de la telenovela “El vuelo de la victoria”? Con esa famita que se carga, ¿le creen que llegó tarde a las grabaciones de la serie por culpa del avión? Yo no.

El mismo Juan Osorio, productor con el que Pablo trabajó en otra telenovela, reconoció que en esa ocasión al cantante se le dieron varias oportunidades, y fue de ahí que se le hizo fama al coahuilense de malquedado. ¿Y cómo no, si era un secreto a voces que no llegaba al set, o si llegaba lo hacía cinco horas tarde y con varias copas encima.

Así que ahora, para evitar desaguisados, la productora Nathalie Lartilleux le puso desde el principio los puntos sobre las íes. En cuanto Pablito quedó mal, le dieron gas, así que ¿de qué se queja? Como dice el refrán: sobre aviso no hay engaño.