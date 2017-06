Político mexicano copia discurso de ‘House of Cards’ y Netflix le responde

Miguel Ángel Covarrubias utilizó un escenario y hasta un estilo de luz similares para emitir el mensaje

MÉXICO – Las acciones de Francis Underwood en la serie “House of Cards” parecen fuera de la realidad como para tomárselas en serio, pero un joven político mexicano del estado de Tlaxcala no sólo se creyó todo, sino que copió un discurso del presidente más polémico en series de televisión.

Miguel Ángel Covarrubias Cervantes es su nombre y tampoco es que sea un aficionado, ya que fue alcalde del municipio de San Damián Texoloc, Tlaxcala, pero aplicó aquello que en la política “todo se vale”, al copiar un mensaje que el “presidente Underwood” y ¡publicarlo en su cuenta oficial de Facebook!

“Dicen, que tenemos el gobierno que merecemos y pienso que México merece algo más grande, una persona que no tema mirarte a los ojos y decir lo que piensa. Creo en poner primero a la gente. Creo en mejores leyes para los ciudadanos. Creo en abrir puertas y romper paradigmas. ¿Cuántas veces te han dicho que no puedes? Me han criticado y, sin embargo, me he ganado tu confianza. Estoy dispuesto a trabajar con quien sea necesario para lograr lo que queremos”, dice el joven.

En el siguiente video se pueden ver las similitudes del mensaje y el escenario utilizado para Underwood, personificado por Kevin Spacey.

Netflix tomó con filosofía la copia del discurso y publicó un mensaje en voz del actor Michael Kelly.

“A todos los mexicanos, esto no es una competencia. Les sorprendería saber de dónde viene la inspiración de algunas personas. Presten atención”, dice Kelly, quien interpreta a Doug Stamper en la serie.

El video de Netflix fue acompañado con otro mensaje: “La imitación no es siempre la mejor forma de adulación. #Tlaxcala”.

Aquí los dos videos.

La imitación no es siempre la mejor forma de adulación. #Tlaxcala pic.twitter.com/WeA6wilGW3 — House of Cards (@HouseofCards) June 14, 2017