Video: Demi Lovato demuestra a Justin Bieber que no hay excusas para cantar “Despacito”

La exchica Disney realizó una graciosa versión del éxito de Luis Fonsi y Daddy Yankee

Luego de que Justin Bieber fue abucheado el pasado fin de semana por sus fans, en donde incluso le lanzaron un botellazo tras poner como pretexto durante un concierto que no podía cantar el tema “Despacito” porque no se sabía la letra, su colega, Demi Lovato, demostró que no debería haber pretextos para por lo menos intentarlo.

En un video que circula en redes sociales, se puede apreciar a la exchica Disney cantando con mucho ánimo el éxito de Luis Fonsi y Daddy Yankee mientras le cortan su cabellera, situación que muchos de sus admiradores de inmediato elogiaron y hasta le reconocieron el esfuerzo a la guapa artista por atreverse a cantar en español de una manera tan divertida.

De esta manera, Demi se suma a la larga lista de celebridades que se han contagiado con la fiebre de la popular canción que sigue sonando en todos los rincones del planeta.

Mira aquí los videos: