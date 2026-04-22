Muere el representante demócrata David Scott a los 80 años

El representante demócrata por Georgia, David Scott, murió a los 80 años mientras se encontraba en campaña para su reelección por 13er mandato en el Congreso, así lo confirmó este miércoles el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries.

Scott fue elegido por primera vez en el año 2002 para representar a un distrito ubicado en las afueras de Atlanta. Durante su carrera legislativa, alcanzó hitos históricos, destacando como el primer afroamericano en liderar el Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes.

Jeffries expresó públicamente el impacto de esta pérdida mediante una declaración oficial ante los medios de comunicación para anunciar el fallecimiento de Scott, citada por NBC News.

“Fue un pionero que sirvió admirablemente al distrito que representaba, ascendiendo desde orígenes humildes hasta convertirse en el primer afroamericano en presidir el Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes. Se preocupaba por la gente a la que representaba. Estaba firmemente comprometido con lograr resultados para los ciudadanos del gran estado de Georgia, y lo echaremos mucho de menos”, declaró el líder demócrata.

Pese a su histórico rol como presidente del comité de agricultura, durante 2024 la representante Angie Craig, demócrata por Minnesota, asumió este cargo. Este cambio respondió a la motivación de promover un relevo generacional.

¿Qué hará el Congreso con la vacante de Scott?

La muerte de Scott deja ahora al Congreso, con 217 integrantes republicanos, 212 demócratas y un representante independiente, Kevin Kiley. El gobernador de Georgia tiene un plazo máximo de diez días posteriores a la vacante para declarar la celebración de elecciones especiales.

Según la normativa, este proceso electoral debe llevarse a cabo como mínimo 30 días después de que el ejecutivo estatal realice la declaración oficial correspondiente para informar a la ciudadanía.

Esta muerte se suma a una lista de bajas registradas en el legislativo federal durante los últimos años. El año pasado fallecieron los representantes Sylvester Turner de Texas, Raúl Grijalva de Arizona y Gerry Connolly de Virginia. Asimismo, a principios de 2026 se registró el fallecimiento del republicano Doug LaMalfa, representante por California.

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