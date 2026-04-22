‘Alligator Alcatraz’ seguirá abierto: tribunal revierte fallo que ordenaba su cierre

El centro de detención migratoria conocido como Alligator Alcatraz podrá seguir funcionando en Florida tras una decisión de un tribunal de apelaciones que dejó sin efecto una orden previa que obligaba a su cierre temporal.

La resolución judicial se apoya en un punto clave: los jueces consideraron que no hay evidencia suficiente para clasificar la instalación como un proyecto bajo control federal.

Esa conclusión resultó determinante para descartar la obligación de someter el recinto a una evaluación de impacto ambiental, como exigían organizaciones ecologistas y la tribu Miccosukee.

El fallo también cuestiona directamente la actuación de la jueza de distrito Kathleen Williams, al señalar que excedió su competencia al ordenar la clausura del centro el pasado agosto.

La instalación, levantada de forma acelerada en una zona cercana a los Everglades, ha estado en el centro de la polémica por su ubicación en un ecosistema de alto valor ambiental. Los demandantes sostienen que su construcción debió cumplir con requisitos federales debido al posible impacto sobre humedales y especies protegidas.

Desde el Gobierno estatal, el gobernador Ron DeSantis ha defendido el proyecto al insistir en que se financió con recursos de Florida, argumento que terminó siendo respaldado por el tribunal.

Organizaciones insistirán

Pese al revés judicial, las organizaciones que impulsaron la demanda anunciaron que mantendrán su ofensiva legal.

Eve Samples, directora de Friends of the Everglades, afirmó que el caso no está cerrado y que buscarán nuevas vías para cuestionar la operación del centro, al que califican como perjudicial para el entorno natural y carente de transparencia.

“Estamos explorando todas las vías legales disponibles para corregir esta injusticia. Alligator Alcatraz pasará a la historia como un despilfarro para los contribuyentes y un ataque flagrante contra los Everglades, y esperamos regresar al Tribunal de Distrito para impulsar nuestro caso y lograr su cierre”, dijo en declaraciones recogidas por medios locales.

Con información de EFE.

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