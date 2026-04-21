Trump extiende de forma indefinida la tregua con Irán mientras Pakistán impulsa nuevas conversaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes la extensión de forma indefinida del alto el fuego con Irán a petición de Pakistán, en medio de un panorama de negociaciones y con la tregua original a punto de expirar, informó la agencia Associated Press.

El anuncio se produjo mientras las conversaciones de última hora entre Washington y Teherán no lograban consolidarse. De acuerdo con AP, la Casa Blanca incluso suspendió el viaje previsto del vicepresidente J.D. Vance a Islamabad para una segunda ronda de diálogo, debido a que Irán se ha negado, por ahora, a continuar las negociaciones.

En un mensaje publicado en Truth Social, Trump afirmó que el Ejército estadounidense “permanecería listo y capacitado” y que la tregua se extendería “hasta que se presente una propuesta y se concluyan las conversaciones, de una forma u otra”.

También sostuvo que Estados Unidos mantendrá el bloqueo a los puertos iraníes.

Según dos funcionarios citados por AP bajo anonimato, el primer ministro de Pakistán Shehbaz Sharif y su equipo realizaron gestiones intensas para intentar acercar posiciones entre ambas partes.

Sin embargo, desde Irán, el portavoz del Ministerio de Exteriores Esmail Baghaei indicó a la televisión estatal que no existe aún una decisión definitiva sobre retomar las conversaciones, en parte por lo que calificó como “acciones inaceptables” de Estados Unidos.

Mientras tanto, el entorno político en Washington se mantenía en movimiento. El enviado especial Steve Witkoff y el asesor Jared Kushner tenían previsto regresar a consultas sobre la estrategia hacia Irán, mientras la Casa Blanca evaluaba distintos escenarios, incluido el posible fin del alto el fuego sin un nuevo encuentro.

Antes del anuncio de la extensión, Trump había advertido que “muchas bombas” podrían comenzar a caer si no se alcanzaba un acuerdo. En contraste, negociadores iraníes afirmaron que Teherán dispone de “nuevas cartas en el campo de batalla”, recogió AP.

Un alto mando de la Guardia Revolucionaria iraní advirtió que, en caso de reanudarse el conflicto, la industria petrolera regional podría ser atacada. El control del estrecho de Ormuz sigue siendo un punto central de la disputa, ya que por allí transita alrededor del 20% del petróleo y gas mundial.

Su uso como herramienta de presión ha impulsado los precios del crudo, que han subido más de un 30% desde finales de febrero.

Estados Unidos informó recientemente la incautación de un petrolero sancionado por contrabando de crudo iraní en aguas internacionales, además de la captura previa de otro buque, acciones que Irán calificó como actos de piratería.

Islamabad ha expresado confianza en que ambas partes acepten reanudar las conversaciones, consideradas las de más alto nivel entre Estados Unidos e Irán desde 1979.

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