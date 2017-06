Bella Thorne reveló la verdad sobre su relación con Scott Disick

Tras las mediáticas y breves vacaciones de Scott y Bella en Cannes, la actriz ha aclarado la naturaleza de su relación con el empresario

Mucho se ha hablado de la -como mínimo- llamativa relación entre la jovencísima Bella Thorne y Scott Disick después de que ambos fueran vistos por primera vez cenando juntos en Los Ángeles el pasado mayo, tras lo cual decidieron trasladar su idilio a un nuevo continente presentándose en Cannes, donde continuaron dedicándose muestras de afecto sin importarles quien pudiera verles, es decir, el séquito de paparazzi que le persigue a él allá donde va.

Sin embargo, y para sorpresa de todos, la antigua estrella infantil abandonó la ciudad francesa dos días después de llegar y justificó su precipitada partida alegando en Twitter que la vida de Cannes no estaba hecha para ella y que “no se hablaba con Scott“. Para terminar de avivar la polémica, el ex de Kourtney Kardashian se pasó el resto de sus vacaciones en la Costa Azul acompañado cada día de una mujer diferente.

Ahora, y con el ambiente algo más calmado tras el regreso de Scott a Estados Unidos, la intérprete de 19 años ha querido aclarar qué sucedió exactamente entre ella y el padre de los hijos de la mayor de las Kardashian durante su breve y hasta cierto punto misterioso encuentro en tierras galas.

“Scott es encantador, adorable y maravilloso. Yo no bebo, y él bebe muchísimo. Y todo acabó siendo… yo no me sentía cómoda allí. Me dije: ‘Tengo que irme’. Estuvimos en Cannes un día y medio y decidí comprar un billete y marcharme. Me encanta salir y pasármelo bien, me encanta bailar, pero no salgo tanto como él y era demasiado para mí. Me dije: ‘Así no es como yo quiero vivir mi vida'”, ha relatado al portal Complex.

Haciendo gala de su habitual sinceridad, la protagonista de ‘Famous In Love’ ha asegurado con toda naturalidad que, pese a lo desastrosa que acabó resultando su escapada con Scott, ambos siguen manteniendo una buena relación, aunque solo como amigos.

“Nos vemos, somos amigos, todo está bien. Acabo de verle, literalmente así que todo está bien“, ha confesado al portal de noticias Entertainment Tonight.

Según ha explicado ella misma, Scott y Bella se conocieron en una de las fiestas que la actriz organiza con frecuencia en su casa, a la que él acudió como acompañante del rapero French Montana, quien precisamente estuvo vinculado sentimentalmente a Khloé Kardashian.

Otra que ha tenido que volver a desmentir un romance con el empresario de 34 años es la modelo de 18 Sofia Richie, a quien también se relacionó con Scott después de pasar una noche juntos con varios amigos en Cannes.