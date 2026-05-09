Falleció Bobby Cox, uno de los managers con más victorias en Grandes Ligas

Bobby Cox, manager de los Bravos de Atlanta por 14 temporadas, falleció este sábado a los 85 años de edad, informó el equipo de Atlanta.

Cox es uno de los managers con más victorias en la historia de la MLB, siendo el cuarto con más triunfos en todas Las Mayores con 2,504 triunfos.

“Estamos profundamente conmovidos por el fallecimiento de Bobby Cox, nuestro querido entrenador. Bobby fue el mejor mánager que jamás haya vestido el uniforme de los Bravos. Su legado como mánager de los Bravos nunca será igualado”, expresó la organización de Atlanta en redes sociales.

Cox ganó 14 banderines de la División Este de la Liga Nacional, 5 títulos de la Liga Nacional y una Serie Mundial en 1995.

“Y si bien la pasión de Bobby por el juego no tenía parangón, su amor por el béisbol solo era superado por su amor por su familia. Con el corazón apesadumbrado, enviamos nuestras más sinceras condolencias a su amada esposa, Pam, y a sus amados hijos y nietos”, detalló el equipo en su comunicado.

Bobby Cox, miembro del Salón de la Fama del Béisbol

Bobby Cox estuvo como jugador en las Grandes Ligas solo dos años con los Yankees de Nueva York en las temporadas de 1968 y 1969.

Aunque luego en 1978 asumió como dirigente de los Bravos de Atlanta, un camino que lo llevó al Salón de la Fama.

En 2016, Cox entró a Cooperstown a través del Comité de la Era de Expansión con 16 de 16 votos para ingresar a la inmortalidad.

El dirigente estadounidense también manejó a los Blue Jays de Toronto por cuatro campañas. Luego de 1990 a 2010 fue manager de los Bravos de Atlanta.

También obtuvo el premio a Manager del Año en cinco ocasiones y tuvo campañas de 100 o más victorias en seis temporadas.

Cox tuvo una camada de jugadores que terminaron en Cooperstown como Chipper Jones, Andruw Jones, John Smoltz, Greg Maddux, entre muchos otros.