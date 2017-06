Mira a Miley Cyrus y Jimmy Fallon cantando disfrazados en el metro de NY

Ataviados con sombreros, pelucas y lentes, la cantante y el presentador interpretaron "Jolene", de Dolly Parton

Miley Cyrus se unió a Jimmy Fallon para sorprender a los usuarios el metro de Nueva York, este miércoles.

Ataviados con sombreros, pelucas y lentes, la cantante y el presentador se instalaron en el andén de la estación Calles 47 y 50 Rockefeller Center e interpretaron “Jolene”, de Dolly Parton.

Una vez que la gente se reunió y revelaron su identidad, Miley Cyrus cantó “Party in the USA”.

La joven intérprete se presentó en el programa nocturno de Fallon y explicó por qué dejó de fumar mariguana desde hace unos meses.

“Dejé de fumar porque, para sentarme aquí y hablar de lo que estoy haciendo, necesito estar completamente despejada. Porque actualmente estoy muy apasionada acerca de lo que estoy haciendo en mi nueva producción musical -he dicho esto todo el tiempo- pero amé grabarla bastante.

“Esta grabación, para mí, en este momento, representa el álbum más importante que he hecho. Entonces quería asegurarme de ser súper honesta en la forma en la que estaba hablando”, dijo.

Cyrus agregó que una pesadilla recurrente en la cual moría estando en vivo en televisión también la motivó a alejarse de la droga.

“Estuve teniendo esta pesadilla, fue realmente horrible. Me pregunto si tú has tenido esta… (pesadilla) no es sobre este show. Tuve este sueño en el que yo moría durante mi monólogo en Saturday Night Live, por alguna razón. Pasaba que sólo me quedaba congelada y moría, lo cual, he googleado, y nunca pasa”, contó

“Gracias, Dios… He fumado un montón de hierba. Nadie ha muerto por fumar marihuana, pero nadie ha fumado tanto como yo lo he hecho. Así que ellos realmente no saben. Entonces pensé que quería sentarme en este sillón y contarle a la gente qué pienso sobre mi nueva música. Quiero sonar más lista que pensaba podría ser”, concluyó.