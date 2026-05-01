Crónica de la última gran noche de Raphael en Nueva York

El ‘Divo de Linares’, Raphael, apenas pronunció unas frases cortas durante su actuación de una hora y 45 minutos en el Beacon Theatre de Manhattan la noche del jueves. Pero no hizo falta más. En ese escenario, el astro español escenificó su anunciada despedida ante una multitud que salió con la sensación de haber asistido a un ritual de despedida.

El espectáculo, titulado “Raphaelísimo”, fue una demostración superlativa de un ídolo: sin grandes artificios escénicos, ni despliegues técnicos. Todo se sostuvo por sí con 21 canciones, como ha hecho desde que irrumpió en los escenarios en los años 60.

A las 8:07 p.m., vestido completamente de negro, apareció con una sobriedad casi litúrgica. Una breve reverencia bastó para desatar la ovación.

Sin mayores preámbulos, abrió con “Nada sin tu amor”. Y desde ese instante quedó claro que la noche no sería de palabras, sino de interpretación. Más de 2,500 asistentes se entregaron a ese viaje sonoro que recorrió décadas de memoria musical compartida, una travesía donde cada tema funcionaba como un ancla emocional para distintas generaciones.

El silencio verbal del artista se prolongó durante buena parte del concierto.

No fue sino hasta las 9:10 p.m., tras 63 minutos de actuación ininterrumpida, cuando Raphael se dirigió por primera vez al público, con unas breves palabras: “Queridos amigos, estoy feliz de cantarles mis canciones de ahora y de siempre”. Para entonces ya había tejido una atmósfera cargada de potencia expresiva con clásicos como “Yo sigo siendo aquél” y “Mi gran noche”.

En ese recorrido también hubo espacio para rendir homenaje a Édith Piaf con “La vie en rose” y “Padam, Padam”. Pero fue con el tango “Malena” cuando alcanzó uno de los picos más teatrales de la velada: ahí emergió el Raphael más histriónico, el que no solo canta sino que encarna cada letra, reafirmando esa identidad escénica que ha sido su sello durante más de medio siglo.

Luego de una pausa causada por problemas de salud, el cantante está llevando su espectáculo a distintos escenarios./Reforma

Una presencia vocal intacta

Nueva York no es una plaza cualquiera en su trayectoria. Desde los años 70, la ciudad ha sido parada habitual en sus giras, un punto de encuentro con la diáspora latina que ha sostenido su vigencia. Su última presentación prevista en 2025 fue cancelada tras conocerse su diagnóstico de linfoma cerebral primario, un episodio que marcó un punto de inflexión en su vida personal y profesional.

Por eso, su regreso al Beacon tenía el peso de una despedida.

A sus 82 años, ya no está aquel huracán escénico de movimientos explosivos, pero lo esencial permanece allí: la voz inconfundible, la intensidad interpretativa y una presencia vocal intacta que ya no necesita exageraciones para dominar el espacio.

Sin necesidad de cambios de vestuario, ni pantallas gigantes, el artista se limitó a ejercer su presencia. Fue el triunfo de la esencia artística y la prueba de que pese a los años y a los desafíos de salud, sigue “siendo aquél”.

Raphael remató la noche con una ráfaga de éxitos, mutando del drama de sus clásicos a una vanguardista y emocionante reedición de ‘Yo soy aquél’. Tras convertir el teatro en una fiesta con ‘Escándalo’, la intensidad alcanzó su punto de ebullición con ‘Como yo te amo’.

Exactamente a las 9:45 P.M, con su figura recortada contra las luces, el artista se despidió con una sentencia que sonó a promesa eterna: ¡Hasta siempre, Nueva York!.