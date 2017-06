Rafael Amaya: ‘El Señor de los Cielos 5’ podría ser la última temporada (Video)

El actor revela si está listo para decirle adios a Aurelio Casillas

Estamos a unos días del estreno de la nueva temporada de “El Señor de los Cielos” y pudimos conversar con los protagonistas de la serie, Rafael Amaya y Fernanda Castillo.

A vísperas de la quinta temporada le preguntamos a los actores que interpretan a Aurelio Casillas y Mónica Robles, que es lo que más disfrutan de su trabajo ya que han dado vida a estos personajes por cinco años.

“El compromiso de la gente de estar siempre ahí“, nos dijo Castillo en exclusiva. “La gente además se enamora, se pelea en las redes sociales por lo que les pasa a estos personajes, sufren junto con ellos, se pelean junto con ellos, se emocionan junto con ellos. Creo que hacer un personaje durante tanto tiempo ha hecho que la gente se sienta como parte de la familia. Ver que la gente que tiene ese compromiso y esa identificación es de las cosas que yo mas disfruto”.

Mientras tanto Amaya confesó que le gusta vivir el momento ya que esta temporada podría ser la última.

“Yo disfruto el día a día porque no se que va a pasar el día de mañana”, confiesa el actor. “Esta quinta temporada la estamos grabando pero vamos a ver qué pasa… no se a lo mejor puede ser que sea la última, o haya una sexta. Me da una especie de nostalgia, yo estoy muy contento, muy feliz y hasta ahora me cae el veinte que ya estamos en la quinta temporada y no se que vaya a pasar. Gozo cada momento y tener a esta gran compañera…”

Rafael Amaya también nos confesó si es que ya estaba listo para dejar de ser Aurelio Casillas.

“De la misma manera que yo llegué y presenté este personaje, voy a llegar a presentar el siguiente personaje que me llegue”, reveló Amaya. “Nada más estaba esperando que me dieran la oportunidad. Ya que me abrieron las puertas ahora si agárrense porque no voy a parar”.

“El Señor de los Cielos 5” estrena el martes, 20 de junio, a las 10pm/9c por Telemundo.

¡Mira la entrevista completa aquí!

