El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 4 septiembre de 2026

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 4 de septiembre de 2026.

03/21 – 04/19

Presta atención a las novedades que llegan, ya sea un mensaje inesperado o una escena que vivas en la calle, en un medio de transporte o en un comercio. Puede tratarse de una señal que te muestre una nueva vía de aprendizaje. También considera estudiar de manera remota u online.

04/20 – 05/20

Será muy importante que utilices las nuevas tecnologías como tu principal recurso si quieres ampliar tus ingresos. Explora las redes, infórmate sobre las criptomonedas y abre la puerta a los nuevos negocios. Hay un mundo de posibilidades para hacer dinero; no te quedes fuera.

05/21 – 06/20

Es tu mente la que, en este momento, recibe los mensajes acerca del futuro. Eres un canal de cambios y quien abre caminos innovadores para los demás. No temas romper viejos esquemas ni que te miren como un loco: ganarás libertad y sentirás que puedes volar.

06/21 – 07/20

Se trata de cortar, con algunas programaciones inconscientes que todavía te atan al pasado e impiden que tu alma se sienta verdaderamente libre. Los sueños podrán traerte visiones, revelaciones o señales muy inquietantes. Presta atención a esos mensajes porque iluminarán tu mundo interior.

07/21 – 08/21

A través de tus amigos abrirás la puerta al cambio y a todas las novedades que circulan por el mundo. Por eso será importante que tengas una mente abierta al relacionarte y no quedarte atado al mismo círculo de siempre. En grupo surgirán dinámicas muy creativas e inspiradoras.

08/22 – 09/22

En este escenario mundial de cambios vertiginosos, a ti te toca estar bajo la mirada pública y revolucionar el área profesional. Se avecinan sorpresas en el trabajo y podrías romper tus propias marcas de éxito gracias a la originalidad y a las ideas innovadoras que pongas en práctica.

09/23 – 10/22

Las novedades llegarán desde otros lugares del mundo. Podrían aparecer propuestas del extranjero o presentarse un viaje relámpago que cambiará tu perspectiva. Tampoco descartes comenzar una carrera innovadora o incorporar conocimientos que amplíen notablemente tus horizontes.

10/23 – 11/22

A ti se te está revolucionando el mundo de la sexualidad, porque de repente descubrirás que muchas ideas acerca del erotismo ya quedaron atrás. Presta atención a los cambios que te proponga tu pareja en la intimidad; podrían convertirse en una verdadera puerta hacia la liberación.

11/23 – 12/20

Te relacionarás con personas de mente abierta y verdaderamente originales, capaces de romper esquemas con su manera de vivir. Se abre un portal en el ámbito de la pareja y las relaciones que podría llevarte a experimentar un grado de libertad mucho mayor cuando compartes con otros.

12/21 – 01/19

Tus rutinas se verán revolucionadas por los avances tecnológicos y, de repente, sentirás que dispones de más tiempo para que cada día sea diferente. Incorpora nuevas herramientas, porque elevarán tu nivel de eficacia. Si aparece ansiedad, canalízala con caminatas y movimiento.

01/20 – 02/18

Tus hijos te demostrarán que aún no está dicha la última palabra y te inspirarán a encontrar formas más creativas de celebrar la vida. Si quieres mostrar tus dones al mundo, olvídate del qué dirán, porque nada te dará más alegría que expresarte con libertad.

02/19 – 03/20

Tu hogar se está revolucionando: refacciones, mudanzas o familiares que vienen y van marcarán este período. De pronto descubrirás que puedes liberarte de antiguas programaciones para sentirte más libre dentro de tu círculo privado y generar un clima renovado para toda la familia.