Dodgers darán descanso a Shohei Ohtani por molestias en el cuello y bíceps

Los Angeles Dodgers decidieron darle descanso a Shohei Ohtani este jueves debido a molestias en el cuello y el bíceps derecho, luego de que el astro japonés mostrara incomodidad durante la derrota de su equipo ante los St. Louis Cardinals.

Ohtani tuvo una complicada actuación el miércoles en el revés por 8-6 en 10 entradas. El japonés se ponchó en sus cuatro turnos al bate y evidenció molestias físicas, especialmente en su brazo derecho.

Tras el encuentro, el manager Dave Roberts se comunicó con él para informarle que no estaría en la alineación para el último partido de la serie ante San Luis.

Shohei Ohtani’s health is “a day to day” situation, Dave Roberts said. His availability off the bench tonight and tomorrow will depend on further conversations. Roberts didn’t want to speculate on the possibility Ohtani hits the IL. — Fabian Ardaya (@FabianArdaya) September 3, 2026

La respuesta de Ohtani fue un emoji de saludo militar. Para Roberts, la decisión era la correcta.

“Él sabe que fue la decisión correcta”, explicó el manager de los Dodgers.

De acuerdo con Roberts, Ohtani comunicó al cuerpo de trainers que estaba sintiendo molestias tanto en el bíceps derecho como en el cuello. El manager explicó que los gestos de incomodidad que mostró durante el partido estaban relacionados con sus dificultades para hacer reaccionar el brazo.

“Por eso creo que lo vieron haciendo algunas muecas y sacudiendo el brazo, tratando de hacerlo funcionar, y no pudo hacerlo”, señaló Roberts.

Shohei Ohtani con bajón ofensivo en últimos juegos

La preocupación dentro de los Dodgers aumenta porque los síntomas de Ohtani no han desaparecido durante las últimas semanas. Aunque el equipo considera poco probable que el jugador sea colocado en la lista de lesionados, Roberts reconoció que esa posibilidad todavía existe.

“Improbable, pero no imposible”, respondió el manager al ser consultado sobre una eventual visita de Ohtani a la lista de lesionados.

El momento ofensivo de Ohtani tampoco ha sido positivo. En sus últimos 10 partidos registra apenas cinco hits, cinco carreras anotadas y promedio de bateo de .128.

La situación llega en un momento complicado para Los Angeles. Los Dodgers han perdido cinco de sus últimos siete encuentros y acumulan cinco victorias en sus últimos 10 juegos, por lo que la salud de su principal figura será una de las grandes preocupaciones del equipo en los próximos días.

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