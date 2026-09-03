EE.UU. imputa a agente de ICE por mentir sobre tiroteo contra un venezolano

Un gran jurado federal imputó seis cargos al agente de ICE Christian Castro, acusado de disparar contra el migrante venezolano Julio Sosa Celis, de 24 años, durante un operativo en Minnesota y de proporcionar posteriormente información falsa a los investigadores.

Entre los cargos federales figura la presunta presentación de declaraciones falsas durante la investigación del incidente ocurrido el 14 de enero en Mineápolis.

La acusación fue presentada el miércoles y se conoció este jueves a través de medios estadounidenses. El documento permanece bajo secreto judicial y las autoridades prevén divulgarlo cuando Castro sea detenido.

El agente se encuentra actualmente en libertad y las autoridades federales intentan localizarlo. Castro había permanecido detenido durante casi tres meses en Texas antes de quedar libre a finales de agosto.

Castro ya enfrenta cargos en Minnesota

El nuevo proceso federal se suma a la causa estatal que enfrenta el agente en Minnesota por agresión y por denunciar falsamente un delito.

Según la acusación estatal, Castro disparó a Sosa en una pierna y posteriormente elaboró un informe en el que aseguró que el migrante venezolano y otra persona lo habían atacado con una pala y un palo de escoba.

El caso provocó además una disputa entre Minnesota y Texas por la custodia del agente. Las autoridades de Minnesota reclamaban su traslado para procesarlo, mientras que el Gobierno de Texas, encabezado por Greg Abbott, dificultó la extradición.

Castro finalmente salió en libertad a finales de agosto después de pasar más de tres meses detenido en Texas.

Operación “Metro Surge”

El tiroteo contra Sosa ocurrió durante la operación “Metro Surge”, un despliegue de cientos de agentes migratorios ordenado por la Administración de Donald Trump en Mineápolis.

El operativo generó fuertes enfrentamientos entre agentes y población civil. Sosa fue una de las tres personas que recibieron disparos de agentes migratorios durante esas actuaciones.

Las otras dos víctimas fueron Renée Good y Alex Pretti, ambos ciudadanos estadounidenses, quienes murieron tras recibir disparos de agentes migratorios.

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