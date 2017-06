Comisión de Derechos Humanos insta a denunciar la discriminación

Una y otra vez se leen reportes de personas que han sido atacadas físicamente o verbalmente por su raza, religión o nacionalidad. Esto se debe a que el acoso y la discriminación continúan aumentando, y según la Comisión de Derechos Humanos de Nueva York en el 2016 hubo un alza de 60% en estos incidentes. Pero estos casos podrían ser sólo la punta del iceberg, ya que muchosno se reportan.

Y para motivar la lucha contra el odio, este viernes la Comisión organizó un “Día de Acción” para ofrecerle a los neoyorquinos información sobre qué hacer cuando se es víctima de acoso o discriminación como parte de campaña publicitaria contra estos crímenes.

La comisionada Carmelyn P. Malalis y decenas de voluntarios de la Comisión entregaron volantes en varios idiomas incluyendo el español, en 14 estaciones del Subway a través de los cinco condados instando que se reporten los casos al 718-722-3131.

“En la ciudad de Nueva York, nadie tiene permiso para discriminar a otra persona debido al idioma en que hablan o dónde nacieron y la Comisión está utilizando todos los recursos que tiene para asegurarse de que la gente sepa que están protegidos,” expresó Malalis.

