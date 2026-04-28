3 medicamentos que jamás debes mezclar con viagra: advierten médicos

Además de ser un aliado para en la intimidad sexual, especialmente cuando hay disfunción eréctil de carácter físico, el viagra también es famoso por su alta efectividad. Sin embargo, los expertos en salud insisten en que se trata de un tratamiento delicado que jamás debe mezclarse con algunos fármacos.

Según los médicos, ciertas combinaciones pueden provocar efectos adversos graves, desde caídas peligrosas de la presión arterial hasta complicaciones cardiovasculares. En este sentido, es fundamental que conozcas las contraindicaciones que ponen tu salud en riesgo.

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Qué medicamentos nunca deben mezclarse con el viagra

El sildenafilo, componente activo del viagra, actúa dilatando los vasos sanguíneos para mejorar el flujo de sangre. Este mismo mecanismo, cuando se potencia con otros medicamentos que también afectan la presión arterial o el sistema cardiovascular, puede generar reacciones peligrosas.

Incluso, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios señala que lo primero que debes descartar es que seas alérgico al fármaco esencial, es decir, al sildenafilo.

Quienes padecen enfermedades cardíacas, hepáticas, antecedentes de infarto o problemas oculares específicos deben consultar obligatoriamente a un médico antes de usarlo.

1. Nitratos: la combinación más peligrosa

Uno de los grupos de medicamentos que jamás deben mezclarse con Viagra son los nitratos, utilizados para tratar el dolor en el pecho o angina.

“No debes tomar Viagra si estás tomando medicamentos denominados nitratos, ya que la combinación puede dar lugar a un descenso peligroso de su presión sanguínea”, advierte la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

Esta combinación puede provocar una caída súbita de la presión arterial, lo que en casos extremos puede derivar en desmayos, shock o incluso consecuencias fatales.

2. Inhibidores de la proteasa

Otro grupo a tener en cuenta son los llamados inhibidores de la proteasa, utilizados principalmente en tratamientos contra el VIH. Estos medicamentos interfieren en la forma en que el cuerpo procesa el sildenafilo.

Cuando se combinan, pueden aumentar los niveles del fármaco en la sangre, lo que incrementa el riesgo de efectos secundarios como dolores de cabeza intensos, problemas visuales o alteraciones cardiovasculares. En estos casos, los médicos suelen ajustar la dosis o evitar la combinación.

3. Alfabloqueantes

Los alfabloqueantes, utilizados para tratar la hipertensión o problemas prostáticos, también representan un riesgo cuando se combinan con Viagra.

Ambos medicamentos tienen un efecto vasodilatador, lo que puede provocar una disminución repentina de la presión arterial. Como resultado, la persona puede experimentar mareos, debilidad o incluso desmayos, especialmente al ponerse de pie.

Además de estas combinaciones, los expertos advierten sobre el uso simultáneo con otros tratamientos para la disfunción eréctil o con medicamentos que contengan sildenafilo, ya que esto puede llevar a una sobredosis.

También es importante evitar el consumo en menores de edad y en personas con condiciones médicas específicas como anemia falciforme, leucemia o enfermedad de Peyronie.

La recomendación es clara: antes de tomarlo, es necesario revisar el historial médico y los tratamientos en curso. Esto no solo reduce riesgos, sino que garantiza un uso más seguro y efectivo.

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