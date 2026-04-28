Departamento de Estado emitirá una edición limitada de pasaportes con el rostro de Donald Trump

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este martes que prepara una emisión limitada de pasaportes conmemorativos para celebrar el 250 aniversario del país, los cuales incluirán una fotografía del presidente Donald Trump.

Esto convertiría al mandatario en el primero en ejercicio en aparecer en este documento oficial.

La iniciativa se evaluó durante meses y recibió aprobación final el lunes por la noche. En una primera fase, estos pasaportes estarán disponibles únicamente bajo solicitud en la oficina de Washington y quienes no deseen esta edición especial podrán optar por el formato estándar, explicó AP.

“Mientras Estados Unidos celebra su 250 aniversario en julio, el Departamento de Estado se prepara para lanzar una edición limitada de pasaportes estadounidenses con un diseño especial para conmemorar esta ocasión histórica”, explicó el portavoz de la institución, Tommy Pigott.

Añadió que el documento incluirá ilustraciones personalizadas e imágenes mejoradas, manteniendo los mismos estándares de seguridad.

El principal cambio será la inclusión de una fotografía de Trump en una de las páginas interiores. Además, la portada tendrá un diseño distinto al habitual. Llevará la inscripción “Estados Unidos de América” en la parte superior y “Pasaporte” en la inferior, ambas en letras doradas.

En la contraportada se añadirá una pequeña bandera estadounidense en acabado dorado con el número 250 rodeado de estrellas.

Sneak peak here: pic.twitter.com/sx3EhXLcAt — Department of State (@StateDept) April 28, 2026

Actualmente, los únicos presidentes representados en los pasaportes estadounidenses son George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln, quienes aparecen en una imagen del Monte Rushmore.

El documento también incluye otros símbolos nacionales como la Estatua de la Libertad, la Campana de la Libertad y el Independence Hall, así como citas de figuras históricas como Martin Luther King Jr. y varios expresidentes.

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