Plagas invasoras en Nueva York y Nueva Jersey: expertos alertan por su rápida propagación en 2026

Las plagas invasoras se han convertido en una preocupación creciente en áreas urbanas de alta densidad como Nueva York y Nueva Jersey, donde expertos en control de plagas advierten que varias especies continúan expandiéndose rápidamente, generando desafíos persistentes tanto en hogares como en negocios.

De acuerdo con especialistas del sector, factores como el movimiento humano, las condiciones ambientales favorables y el constante flujo de mercancías han creado el escenario ideal para que estos organismos no nativos se establezcan y proliferen. Una vez dentro de un inmueble, muchas de estas especies encuentran alimento y refugio con facilidad, lo que acelera su reproducción y dificulta su eliminación.

En zonas densamente pobladas, el problema se intensifica. Las plagas pueden trasladarse mediante viajes, entregas comerciales e, incluso, a través de objetos personales al cambiar de vivienda. Además, proyectos de construcción y remodelación suelen desplazar roedores e insectos, obligándolos a buscar nuevos espacios donde instalarse, lo que incrementa el riesgo de infestaciones en áreas cercanas.

Según Fox 5, entre las especies más problemáticas destacan las cucarachas alemanas y las chinches de cama, conocidas por su capacidad de propagarse rápidamente a través de pertenencias personales. Una vez que logran establecerse, pueden convertirse en infestaciones severas en cuestión de semanas, afectando la calidad de vida y generando altos costos de control.

La importancia de la detección temprana

Los expertos coinciden en que la detección temprana es fundamental para evitar que una infestación se salga de control. Comparan el manejo de plagas con el tratamiento de enfermedades: cuanto antes se identifique el problema, más sencillo y menos costoso será solucionarlo.

Cuando las infestaciones avanzan, especialmente en el caso de cucarachas o chinches, su eliminación puede requerir múltiples tratamientos, mayor inversión y largos periodos de seguimiento. Por ello, la vigilancia constante y el monitoreo preventivo se han convertido en herramientas esenciales tanto para propietarios de viviendas como para administradores de negocios.

Identificar señales tempranas como excrementos, daños visibles o actividad inusual puede marcar la diferencia entre un problema menor y una crisis prolongada.

Existen muchas señales que te alertan que tu casa está siendo el hogar de una desagradable plaga. (Foto: Shutterstock)

Especies invasoras bajo vigilancia

Además de las plagas domésticas, las autoridades estatales monitorean una amplia gama de especies invasoras que afectan ecosistemas, agricultura y espacios verdes. El Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York (DEC) define estas especies como organismos no nativos capaces de causar daños ambientales, económicos e incluso a la salud humana.

Entre las más preocupantes se encuentran:

* El escarabajo asiático de cuernos largos, que ataca árboles de madera dura como arces y abedules.

* El barrenador esmeralda del fresno, responsable de la muerte de millones de árboles en la región.

* La mosca linterna manchada, que ya se ha establecido en partes del noreste y continúa expandiéndose.

Estas especies suelen propagarse a través del comercio y los viajes, “viajando” en leña, vehículos, materiales de envío e incluso en la ropa. La ausencia de depredadores naturales en su nuevo entorno les permite reproducirse rápidamente y volverse difíciles de controlar.

¿Qué pueden hacer los residentes?

Frente a este panorama, los expertos subrayan que la prevención es la herramienta más eficaz. Acciones simples pueden reducir significativamente el riesgo de infestación.

Recomiendan inspeccionar regularmente pertenencias, especialmente después de viajes, mantener espacios limpios y organizados, y sellar grietas o puntos de acceso en paredes, puertas y ventanas. También es importante gestionar adecuadamente los residuos y evitar la acumulación de humedad.

La educación y la conciencia juegan un papel clave. Comprender cómo se propagan estas especies permite a las personas tomar decisiones informadas y actuar con rapidez ante cualquier señal de alerta.

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