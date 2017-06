Jared Kushner busca nuevos abogados por “Rusiagate”

El esposo de Ivanka tiene un escenario complicado por su relación con los rusos

WASHINGTON – Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, mantiene su alto perfil en la Casa Blanca, donde ha liderado reuniones con CEOs y tiene programado un viaje a Medio Oriente como emisario de paz entre Israel y Palestina, pero al mismo tiempo se prepara ante un posible embate legal por el “Rusiagate”.

El esposo de Ivanka Trump no está buscando cualquier tipo de abogado, sino alguno especializado en “defensa criminal”, para atender su caso por su contacto con el gobierno ruso durante la campaña del presidente Trump, informó The New York Times.

Esto debido a que su actual abogado, Jamie Gorelick, tiene un nexo con el fiscal especial Robert Mueller, a cargo del “Rusiagate”, que podría representan un potencial conflicto de intereses.

El propio Gorelick indicó que recomendó a Kushner buscar un nuevo abogado.

“Después de una cita con nuestro socio Robert Mueller como fiscal especial, le recomendamos al Sr. Kushner buscar un asesor independiente, un abogado con la experiencia necesaria para su asesoría”, dijo Gorelick.

Kushner es señalado por reuniones con el embajador ruso en Estados Unidos, Sergei Kislyak, a quien incluso le habría ofrecido “un canal especial” de comunicación con a Casa Blanca.

Para el exdirector de la CIA, John McLaughlin, el tipo de contactos del yerno del presidente Trump con los rusos, sólo pueden llevar a una conclusión: “Esto puede ser espionaje”.

“No quiero exagerar esto porque es obvio que hay mucha información que desconocemos… pero no puedo quitar de mi cabeza que cualquier agente de inteligencia estadounidense que hubiera hecho esto, podríamos haberlo considerado como espionaje“, expresó a MSNBC.