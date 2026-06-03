¡Indignación boricua! Denuncian un “desaire” del alcalde Mamdani en relación a la histórica recepción en Gracie Mansion

La decisión inicial de la administración del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, de suspender por completo la tradicional recepción puertorriqueña en Gracie Mansion, la residencia oficial del mandatario municipal, ha provocado una avalancha de críticas entre líderes comunitarios, quienes califican la medida como un desaire hacia una de las comunidades latinas más influyentes y con mayor arraigo histórico en la Gran Manzana.

La controversia estalló luego de que representantes de la Alcaldía informaran que este año no se celebraría la histórica recepción previa al Desfile Nacional Puertorriqueño, un evento que durante décadas ha servido para reconocer las contribuciones de los puertorriqueños a la vida política, económica y cultural de Nueva York.

Tras la ola de reacciones negativas en redes sociales, el gobierno municipal no dio inicialmente marcha atrás y comunicó que el interés del alcalde era estar “al lado del pueblo boricua” teniendo una participación estelar en el icónico desfile de la Quinta Avenida.

En un correo enviado este lunes por un funcionario de la Oficina del alcalde de Participación Masiva a líderes boricuas, se subrayó que este año “no se realizará la recepción en la residencia oficial, en cambio el alcalde priorizará estar al lado de la clase trabajadora en el desfile”.

Habrá un desayuno

En las últimas horas se ha generado un cruce de versiones que apuntan a que en efecto sí se realizará algún tipo de celebración en Gracie Mansión, pero no en los términos de años anteriores. Algunas fuentes indicaron a El Diario este miércoles que se tratará solo de un desayuno.

Se atribuyó todo a “un error de comunicación” sobre el evento puertorriqueño por parte de un funcionario que “habló fuera de lugar” y se asegura que el alcalde “siempre tuvo la intención de organizar algún evento”.

“Estamos entusiasmados de dar la bienvenida a miembros de la comunidad y a líderes a la Gracie Mansion para una recepción que celebra el Día de Puerto Rico y a las generaciones de puertorriqueños cuyo activismo, cultura y contribuciones continúan fortaleciendo la ciudad de Nueva York”, declaró un portavoz de Mamdani a medios locales.

La recepción oficial en los patios de la residencia oficial del alcalde en Manhattan se realiza ininterrumpidamente desde hace décadas. En la gráfica la edición de 2025. (Foto: Benny Polatseck – NYC Mayor Office)

“El daño está hecho”

Sin embargo, para muchos líderes comunitarios el “desaire” ya está hecho.

Uno de los cuestionamientos más recurrentes giró en torno a lo que muchos consideran un trato desigual hacia la comunidad puertorriqueña.

Apenas semanas atrás, la Alcaldía celebró en Gracie Mansion la recepción oficial por la independencia de Grecia, manteniendo intacta una tradición similar para la comunidad grecoamericana.

“Yo apoyo al alcalde Mamdani, pero en realidad hay una gran interrogante por parte de la comunidad que abrió las puertas a la comunidad latina en Nueva York hace 100 años”, afirmó Ed García Conde, editor del blog Welcome2TheBronx.

Según García Conde, la indignación que se ha reflejado en redes sociales va mucho más allá de la suspensión de un cóctel o una recepción protocolar.

“Detrás de esta decisión hay una pregunta que hasta ahora nadie de manera oficial puede responder: ¿por qué se continúa con la tradición con otros grupos étnicos y con los boricuas no?”, cuestionó.

El comunicador aseguró que la reacción en redes sociales refleja una preocupación más profunda sobre el nivel de reconocimiento institucional que recibe la comunidad puertorriqueña en la actual administración municipal.

“Nos mantenemos unidos”

Aunque algunos líderes expresaron molestia por la decisión inicial de la Alcaldía, otros insistieron en que la fortaleza de la comunidad puertorriqueña trasciende cualquier gesto protocolar.

La ex comisionada municipal Lorraine Cortés recordó que el Desfile Nacional Puertorriqueño se celebra desde 1957 y aseguró que la edición de este año volverá a demostrar la relevancia de los boricuas en la ciudad.

“Nosotros seguimos adelante. No es la primera vez que alguien trata de faltarnos el respeto. Pero nosotros estamos unidos. Se trata de una recepción y es una potestad única del alcalde decidir si la hace o no la hace. Es su decisión”, expresó.

Sin embargo, otros activistas consideran que el episodio forma parte de una tendencia más preocupante.

Miguel Zavarse, activista comunitario de Harlem, afirmó que la controversia no gira en torno a una recepción o a los detalles de una celebración social, sino al mensaje inicial.

“No se trata de armar un drama por una recepción, por unos appetizers y por unos tragos. Pero hay un profundo simbolismo y un mensaje muy claro que estamos recibiendo”, manifestó.

Para Zavarse, la polémica debe analizarse en el contexto de una ciudad que se enorgullece de su diversidad y de la necesidad de que las autoridades mantengan un trato equitativo hacia todas las comunidades.

“Es un asunto de sentido común. Mantiene intactas todas las tradiciones con los griegos, con los irlandeses y con las comunidades árabes, por citar un par de ejemplos, pero a la vez hace cambios a las tradiciones de nosotros los boricuas. Cualquiera pensaría mal. No es que seamos hipersensibles”, sostuvo.

El activista incluso sugirió que esta no sería la primera señal de un enfoque que algunos sectores perciben como excluyente por parte del mandatario municipal.

“No estamos hablando de privilegios especiales. Estamos hablando del mismo respeto y consideración que reciben otras comunidades que forman parte del tejido cultural de Nueva York”, añadió.

"Es un asunto de sentido común. Mantiene intactas todas las tradiciones con los griegos, con los irlandeses y con las comunidades árabes, por citar un par de ejemplos, pero a la vez hace cambios a las tradiciones de nosotros los boricuas. Cualquiera pensaría mal. No es que seamos hipersensibles" Miguel Zavarse – Activista comunitario Harlem

Una tradición con peso histórico

La recepción en Gracie Mansion es considerada por muchos líderes boricuas como un símbolo de respeto y reconocimiento a una comunidad cuya presencia en Nueva York se remonta a más de un siglo y que ha sido fundamental en la construcción de la identidad latina de la ciudad.

El Desfile Nacional Puertorriqueño, que este año celebrará el domingo 14 de junio en su edición número 69, es además uno de los eventos culturales más multitudinarios de Estados Unidos y reúne cada año a más de un millón de personas entre participantes y espectadores.







