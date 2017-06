Diana Ayala: “Quiero consolidar la presencia de la mujer hispana en el Concejo de NY”

Aspira el escaño mayoritariamente latino del Distrito 8 que actualmente representa la concejal Melissa Mark-Viverito

NUEVA YORK.- Desde la adolescencia, la vida de Diana Ayala estuvo marcada por la adversidad, pero tuvo la entereza de luchar y sobreponerse, para con esa experiencia, dedicarse al servicio público.

Tras casi dos décadas trabajando en agencias de servicios sociales y en el gobierno local, Ayala anunció que buscará representar al Distrito 8 en el Concejo de Nueva York, pero primero deberá sortear las Elecciones Primarias Demócratas del martes 12 de septiembre. Ese escaño queda vacante por el retiro de la actual presidenta del Concejo, Melissa Mark-Viverito, quien no puede buscar la reelección por haber cumplido el límite de periodos permitido por la ley.

Sus propuestas

Las prioridades de la plataforma política de Ayala son: vivienda, seguridad pública, el combate de la violencia generada por las armas y la atención a los adultos mayores.

“Mi propuesta de campaña se enfoca alrededor del tema de la vivienda. Es y ha sido durante todo este tiempo trabajando junto a Melissa Mark-Viverito, una de las prioridades de mi comunidad tanto en el sur de El Bronx y como en El Barrio”, dijo Ayala en entrevista con El Diario.

Ayala nació en Río Piedras, Puerto Rico y emigró a la ciudad de Nueva York con su familia aun siendo niña. Creció en los complejos de la vivienda pública y luego en el sistema de refugios, después que el apartamento en que vivía se incendiara. Ayala vive hoy en East Harlem junto a Frankie, su pareja. Tiene cuatro hijos y tres nietos.

“Evidentemente, los tiempos han cambiando y muchas personas están sufriendo las consecuencias en la vivienda pública a raíz de los recortes que dispuso el Gobierno Federal. La calidad de vida de los residentes ha sido seriamente afectada, por eso, una de mis prioridades es trabajar en el mejoramiento de la vivienda pública y la construcción de vivienda asequible para las personas que residen en la comunidad y que actualmente no pueden pagar la renta”.

Otra de las prioridades de la candidata, es la seguridad pública.

“Este es un tema crucial para mí, el distrito que quiero representar, desafortunadamente tiene un alto porcentaje de incidentes de violencia con armas de fuego”.

La postulante narró cómo ese tipo de incidentes afectaron su vida. Su novio, el padre de su hijo mayor murió tiroteado en los años 80 frente a los complejos de vivienda de la calle 7 y avenida D en el Lower East Side.

“Mi propuesta es batallar por más regulaciones sobre el control de armas. Creo que hay mucho por hacer para garantizar que las personas no tengan acceso a las armas en nuestras comunidades. Han pasado 27 años de la muerte del padre de mi hijo y todavía nada ha cambiado con relación a la violencia pública. El año pasado murió baleado un adolescente de 16 años en el complejo Jefferson en El Barrio”.

Como madre a temprana edad, Ayala tuvo muchos desafíos. Más tarde, estableció una nueva relación que resultó traumática por los abusos que enfrentaba. Pese a ello, encontró la fuerza personal para recomenzar su vida. Se dedicó a estudiar y recibió su título en Servicios Humanos de El Bronx Community College.

Ayala dijo que ha tenido la oportunidad de intercambiar ideas con los líderes de la vivienda pública y de resultar elegida Concejal, quiere diseñar con ellos, un programa que pueda generar trabajo para los jóvenes y sacarlos de las circunstancias en que viven ahora.

“Tenemos que entender que si bien podemos generar muchas oportunidades para ellos, cuando regresan a sus vecindarios, la realidad es diferente, por eso es importante cambiar el ambiente en que se desenvuelven”.

La rezonificación, un tema complejo

Sobre el proceso de rezonificación que se libra en varios vecindarios a instancias de la Administración De Blasio, Ayala considera que es una buena oportunidad para promover un debate serio con los residentes y entender la manera que ellos quisieran que se implementen mejoras en la comunidad.

“Es un proceso muy complejo pero sobre el cual muchas personas no están informadas de sus alcances, por eso es necesario orientarlos para crear conciencia y a partir de esto, buscar consensos para que los cambios que se implementen, tengan un impacto integral de beneficio para nuestros residentes y para el progreso de los vecindarios”.

Sobre el área de educación Ayala dijo sentirse pesimista tras las recientes directrices del Gobierno Federal.

“Mis hijos y yo somos producto del sistema de educación pública de la ciudad. Ahora mi temor es que bajo la Administración Trump se está tratando de privatizar la educación a expensas de las escuelas públicas. Nosotros no podemos “quitarle a Pedro, para darle a Juan”, no es justo”, subrayó Ayala.

“Considero que todos los niños merecen y tienen el derecho de aprender en un ambiente que tenga los servicios necesarios para ellos, con esto no estoy diciendo que los padres no deben tener diferentes opciones para lo que mejor convenga al progreso de sus familias, lo que no significa que se deba reducir los fondos de las escuelas públicas que son las que más necesitan en la actualidad”, concluyó Ayala.

El rol de la mujer en el Concejo

Para Ayala presencia de la mujer en la integración del Concejo es muy importante. “Se han aprobado importantes leyes que han contado con el patrocinio de mujeres, lo que no significa que los hombres no puedan promover este tipo de leyes. Lo que quiero dar a entender es que la presencia de la mujer es crucial para impulsar iniciativas que nos beneficien de manera específica. Por citar un ejemplo, si no hubiese sido por la presencia de Julissa Ferreras en el Concejo, la ley que derogó los impuestos en los productos de higiene femenina, no se hubiese aprobado”.

Ayala proclamó que los hispanos y las mujeres constituyen una mayoría que deben empoderarse en la política local y abogó por una mayor participación.

“Como hispanos somos una mayoría y como mujeres en Nueva York representamos casi la mitad de la población, en consecuencia es vital que busquemos una representación más aún cuando observamos que de las 12 mujeres que nos quedan actualmente en el Concejo, todas las que dejan sus escaños son hispanas o afroamericanas”.

Suma respaldo

Ayala confió a El Diario sentirse optimista en la contienda de las primarias demócratas. Recientemente recibió el endoso del congresista domínico-estadounidense Adriano Espaillat.

El congresista justificó su respaldo en la necesidad de consolidar un sólido frente demócrata en Nueva York porque, “los republicanos de Trump en Washington están atacando a nuestras familias y amenazando nuestra forma de vida”.

“Estoy comprometido a permanecer firme en contra de estos ataques, pero necesito aliados aquí en Nueva York como Diana Ayala para estar conmigo”, dijo Espaillat. “La conozco por muchos Años, he visto lo que su coraje de convicción y compromiso con su comunidad puede realizar. Estoy seguro de que es la mejor opción para East Harlem y el sur del El Bronx”.

Previo a Espaillat endosaron a Ayala, el presidente del condado de El Bronx, Rubén Díaz Jr., la presidenta del Concejo Municipal Melissa Mark-Viverito, el sindicato 32BJ SEIU, el Partido de las Familias Trabajadoras y el bloque progresista del Concejo de de Nueva York.

El Distrito 8

Está configurado por el East Harlem-El Barrio, que abarcan el 49 % del total del distrito y los vecindarios de Mott Haven, Highbridge, Concourse, Longwood y Port Morris.