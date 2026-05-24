Ponen a la venta a un pueblo completo por $625,000

Un pequeño pueblo de Michigan llamado Hell salió oficialmente al mercado inmobiliario y ahora cualquiera con $625,000 podría convertirse en dueño de toda la localidad.

La peculiar comunidad, famosa por su nombre y sus atracciones turísticas, incluye negocios, edificios, terrenos y hasta un campo de mini golf.

El pueblo está en Michigan y tiene una historia peculiar

Hell es una comunidad no incorporada ubicada en el condado de Livingston, dentro de Putnam Township, aproximadamente a 20 millas al noroeste de Ann Arbor.

El lugar comenzó a poblarse en 1838 alrededor de un molino y una tienda general.

Según la historia local, muchos agricultores recibían whisky casero como pago por sus cosechas, lo que provocaba que sus esposas dijeran constantemente que sus maridos ‘habían ido al infierno otra vez’.

El apodo terminó convirtiéndose en el nombre oficial del pueblo en 1841.

Qué incluye la venta

La propiedad ocupa poco más de siete acres sobre Patterson Road e incluye cuatro parcelas de terreno y dos edificios con alrededor de 3,600 pies cuadrados combinados.

Además, el comprador recibirá el control completo de HellMI LLC, la entidad comercial que opera el lugar y explota toda la marca turística relacionada con el nombre del pueblo.

La venta también incluye:

–Una tienda de recuerdos y heladería llamada Screams.

–La capilla Hell’s Chapel of Love.

–Damnation University, que entrega títulos y certificados humorísticos.

–Un campo de mini golf.

–Un salón tipo cantina.

–Un restaurante.

–El puente ‘Locks of Love’.

Hell genera ingresos como atracción turística

Aunque el nombre parece una broma, Hell se ha convertido en un negocio turístico rentable.

El listado inmobiliario asegura que el pueblo obtuvo alrededor de $327,000 en ingresos brutos durante 2024 gracias a sus distintas atracciones y comercios.

Además, el sitio aparece promocionado en la plataforma turística Pure Michigan y recibe visitas constantes de turistas y autobuses.

Ya había intentos anteriores de vender el pueblo

No es la primera vez que Hell intenta venderse.

En años anteriores, el pueblo fue puesto en venta por $999,666 y posteriormente redujo su precio a $900,000 después de que fracasara un proyecto artístico impulsado por un colectivo llamado ‘Damned’.

Ese grupo buscaba convertir el lugar en una comunidad internacional de artistas, pero no logró reunir suficiente dinero.

La nueva oferta de $625,000 refleja un precio más bajo y una reorganización de la propiedad.

El nombre ha convertido a Hell en una marca famosa

Parte del éxito turístico del pueblo proviene precisamente de su nombre.

Uno de los momentos más virales ocurrió el 6 de junio de 2006, cuando cientos de personas acudieron a comprar mercancía con el número “666” para celebrar la fecha 6/6/06.

Actualmente, el lugar aprovecha completamente su temática con productos, eventos y experiencias diseñadas alrededor del concepto del infierno.

El próximo dueño podría explotar aún más la marca

Especialistas inmobiliarios consideran que Hell tiene un enorme potencial comercial debido a su reconocimiento nacional y facilidad para generar contenido viral en redes sociales.

Además de su fama, el pueblo se encuentra cerca de lagos, parques y senderos naturales, lo que atrae visitantes constantemente.

El listado destaca que el próximo propietario no necesitará reinventar el concepto, sino continuar explotando la identidad única del lugar.

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