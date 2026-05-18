5 medicamentos que causan disfunción eréctil y los tomas a diario
Algunos medicamentos comunes pueden provocar disfunción eréctil, ya que disminuyen el deseo y respuesta sexual sin que muchos hombres lo sospechen
El uso de algunos medicamentos frecuentes, incluso diarios, puede estar directamente asociado con la disfunción eréctil. Generalmente, esta condición se vincula con la edad, el estrés y problemas cardiovasculares, pero muchos hombres desconocen cómo actúan estas medicinas.
Especialistas en salud y farmacología explican que ciertos tratamientos alteran el flujo sanguíneo, los impulsos nerviosos o las hormonas relacionadas con la erección.
Asimismo, aclaran que esto no significa que deban suspenderse, sino que es importante identificar el origen del problema y consultar con un especialista antes de hacer cambios.
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5 medicamentos que pueden provocarte disfunción eréctil
1. Tratamientos para la presión arterial
Los antihipertensivos figuran entre los medicamentos más vinculados con disfunción eréctil.
Especialmente los betabloqueantes como propranolol o carvedilol, además de algunos diuréticos, pueden disminuir el flujo sanguíneo hacia el “miembro” o interferir con los nervios responsables de la erección, señala la clínica urológica Dr. Díaz Bermúdez.
Aunque ayudan a controlar la presión arterial y proteger el corazón, algunos pacientes experimentan disminución del deseo sexual o dificultad para mantener una erección firme.
2. Antidepresivos ISRS
Entre los más señalados están los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS), como fluoxetina o sertralina.
Estos tratamientos actúan sobre neurotransmisores cerebrales relacionados con el estado de ánimo, pero en algunos hombres reducen la libido y dificultan la excitación sexual.
Los médicos explican que el efecto varía según la persona, la dosis y el tiempo de tratamiento.
3. Ansiolíticos y sedantes
Medicamentos como diazepam o alprazolam, utilizados para controlar ansiedad, insomnio o ataques de pánico, también pueden provocar problemas sexuales.
Estos fármacos deprimen el sistema nervioso central y generan relajación, pero al mismo tiempo pueden interferir con la respuesta sexual masculina.
En algunos casos, los hombres reportan disminución del deseo, dificultad para excitarse o erecciones menos firmes.
4. Tratamientos para próstata y caída del cabello
El finasteride y la dutasterida son medicamentos ampliamente usados para tratar hiperplasia prostática benigna y pérdida de cabello.
Sin embargo, especialistas advierten que pueden alterar los niveles hormonales relacionados con la testosterona. Esto puede traducirse en menor deseo sexual, dificultades de erección o reducción de la eyaculación en ciertos pacientes.
Aunque no todos los hombres desarrollan estos efectos secundarios, el riesgo aumenta con tratamientos prolongados.
5. Analgésicos opioides
Medicamentos narcóticos como morfina, codeína u oxicodona también aparecen entre los tratamientos asociados con disfunción eréctil.
El uso prolongado de opioides puede disminuir los niveles de testosterona y afectar directamente el deseo sexual masculino. Además, pueden alterar la comunicación entre cerebro y sistema nervioso, interfiriendo en la respuesta eréctil.
Los médicos insisten en una recomendación clave: nunca suspender un medicamento recetado por cuenta propia. En lugar de eso, aconsejan consultar y evaluar posibles cambios de dosis, sustituciones o alternativas terapéuticas.
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