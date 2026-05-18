5 medicamentos que causan disfunción eréctil y los tomas a diario

El uso de algunos medicamentos frecuentes, incluso diarios, puede estar directamente asociado con la disfunción eréctil. Generalmente, esta condición se vincula con la edad, el estrés y problemas cardiovasculares, pero muchos hombres desconocen cómo actúan estas medicinas.

Especialistas en salud y farmacología explican que ciertos tratamientos alteran el flujo sanguíneo, los impulsos nerviosos o las hormonas relacionadas con la erección.

Asimismo, aclaran que esto no significa que deban suspenderse, sino que es importante identificar el origen del problema y consultar con un especialista antes de hacer cambios.

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5 medicamentos que pueden provocarte disfunción eréctil

1. Tratamientos para la presión arterial

Los antihipertensivos figuran entre los medicamentos más vinculados con disfunción eréctil.

Especialmente los betabloqueantes como propranolol o carvedilol, además de algunos diuréticos, pueden disminuir el flujo sanguíneo hacia el “miembro” o interferir con los nervios responsables de la erección, señala la clínica urológica Dr. Díaz Bermúdez.

Aunque ayudan a controlar la presión arterial y proteger el corazón, algunos pacientes experimentan disminución del deseo sexual o dificultad para mantener una erección firme.

2. Antidepresivos ISRS

Entre los más señalados están los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS), como fluoxetina o sertralina.

Estos tratamientos actúan sobre neurotransmisores cerebrales relacionados con el estado de ánimo, pero en algunos hombres reducen la libido y dificultan la excitación sexual.

Los médicos explican que el efecto varía según la persona, la dosis y el tiempo de tratamiento.

3. Ansiolíticos y sedantes

Medicamentos como diazepam o alprazolam, utilizados para controlar ansiedad, insomnio o ataques de pánico, también pueden provocar problemas sexuales.

Estos fármacos deprimen el sistema nervioso central y generan relajación, pero al mismo tiempo pueden interferir con la respuesta sexual masculina.

En algunos casos, los hombres reportan disminución del deseo, dificultad para excitarse o erecciones menos firmes.

4. Tratamientos para próstata y caída del cabello

El finasteride y la dutasterida son medicamentos ampliamente usados para tratar hiperplasia prostática benigna y pérdida de cabello.

Sin embargo, especialistas advierten que pueden alterar los niveles hormonales relacionados con la testosterona. Esto puede traducirse en menor deseo sexual, dificultades de erección o reducción de la eyaculación en ciertos pacientes.

Aunque no todos los hombres desarrollan estos efectos secundarios, el riesgo aumenta con tratamientos prolongados.

5. Analgésicos opioides

Medicamentos narcóticos como morfina, codeína u oxicodona también aparecen entre los tratamientos asociados con disfunción eréctil.

El uso prolongado de opioides puede disminuir los niveles de testosterona y afectar directamente el deseo sexual masculino. Además, pueden alterar la comunicación entre cerebro y sistema nervioso, interfiriendo en la respuesta eréctil.

Los médicos insisten en una recomendación clave: nunca suspender un medicamento recetado por cuenta propia. En lugar de eso, aconsejan consultar y evaluar posibles cambios de dosis, sustituciones o alternativas terapéuticas.

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