Dominicano Fernando Tatis Jr. pierde batalla que le costará $34 millones de dólares

Fernando Tatis Jr. acaba de recibir uno de los golpes más duros de su carrera fuera del terreno. Un juez de la Corte Superior de San Diego rechazó su intento de anular el contrato que firmó en 2017 con Big League Advance, el fondo que invierte en prospectos a cambio de un porcentaje de sus ingresos futuros.

De acuerdo con ‘The New York Post’ La decisión mantiene intacto el acuerdo original: Tatis Jr. debe entregar el 10 % de sus ganancias profesionales, una cifra que hoy equivale a decenas de millones de dólares.

Fernando Tatis Jr. just lost a massive court battle – and it could cost him millions https://t.co/oarSOYrJfb pic.twitter.com/VGF0VTufsn — New York Post Sports (@nypostsports) May 23, 2026

Pero siendo específicos, de acuerdo con el fallo, el dominicano deberá pagar $3.2 millones ya establecidos en un arbitraje previo. No obstante, los desembolsos no quedan ahí.

Pues Tatis Jr. deberá abonar $240,000 dólares nada más en honorarios legales. Sin embargo, el mayor desembolso vendrá con los años. El contrato también le exige entregar una parte de su megavínculo de 14 años y $340 millones, firmado en 2021.

La demanda del jugador describía a BLA como una firma “depredadora”, acusándola de apuntar a jóvenes con necesidades económicas mediante promesas de dinero rápido.

Según los documentos judiciales, Tatis Jr. aseguró que fue “inducido con engaños” a firmar el acuerdo durante una cena en 2017, cuando aún era un prospecto sin contrato garantizado.

Cuando BLA le adelantó $2 millones, Tatis Jr. no era todavía la cara de los Padres. Era una promesa cuyo futuro no estaba claro.

Cuatro años después, su contrato de $340 millones convirtió aquel anticipo en un retorno gigantesco: unos $34 millones para la firma.

Mientras tanto Tatis Jr. vive un año de reconstrucción deportiva y de imagen. Sigue siendo una de las piezas más explosivas de los Padres, alternando entre el jardín derecho y el campocorto según las necesidades del equipo.

Sin embargo, su producción ha sido irregular y todavía no recupera del todo el nivel más alto que llegó a mostrar. Incluso su mecánica de bateo ha cambiado.



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