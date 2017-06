“Todos van a morir”: canadiense de origen árabe apuñala a policía y lo deja en condición crítica

Un policía fue acuchillado este miércoles en el aeropuerto internacional de Bishop, en Flint (Michigan), lo que obligo al desalojo del terminal internacional, según confirmaron las autoridades.

El hombre que cometió el crimen es un ciudadano canadiense de 50 años. Según informó el FBI Amor Ftouhi de origen árabe gritó arengas en contra de los Estados Unidos antes apuñalar brutalmente al oficial en el cuello.

Según el FBI, Ftouhi repitió la palabra “Allah” e hizo referencia a los asesinatos en Siria, Irak y Afganistán, añadiendo “todos ustedes van a morir”.

El teniente Jeff Neville está en condición grave luego de una cirugía de emergencia mientras que el sospechoso, se encuentra detenido y está siendo interrogado, dijeron funcionarios del FBI en rueda de prensa.

El aeropuerto, que fue evacuado y cerrado, dijo que todos los pasajeros estaban a salvo en medio de la investigación, encabezada por el FBI.

El motivo del asalto está bajo investigación, dijo el FBI, agregando que lo están investigando como un posible acto terrorista

El ataque ocurrió a las 9.45 hora local en el segundo piso del terminal aéreo, el tercero más grande de Michigan con un tráfico anual de cerca de 800,000 pasajeros.

El Departamento de Seguridad Nacional está monitoreando la situación pero en este momento está aconsejando a los aeropuertos de no hacer ningún cambio, dijo hoy el portavoz del DHS, David Lapan.

El aeropuerto reabrió esta tarde y dijo que estaba “trabajando para volver a las operaciones normales”, reportó ABC News

Gobernador de Michigan Rick Snyder pidió en Twitter por la salud del oficial, “por favor, tenga el oficial atacado en sus pensamientos y oraciones.”

As we wait to learn more about the incident at Bishop Airport, please keep the attacked officer in your thoughts & prayers.

— Governor Rick Snyder (@onetoughnerd) June 21, 2017