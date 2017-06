Hombres o mujeres, ¿quiénes tienen más y mejores orgasmos?

De acuerdo a varios estudios, aspectos morfológicos e incluso evolutivos marcan la diferencia en este tema

En el tema sexual, una de las preguntas que todo mundo suele hacerse es quién disfruta más del sexo, los hombres o las mujeres, y por ende, quiénes realmente viven o experimentan verdaderos y placenteros orgasmos.

Diversos estudios se han centrado en este tema, los cuales generalmente arrojan que son los caballeros quienes fácilmente llegan al punto culmen del clímax.

¿A qué se debe esta situación? Según expertos de la Universidad de Chapman, el 40% de las mujeres suelen vivir con lo que ellos denominan disfunción sexual, sin que ellas lo sepan, hecho que hace que con dificultad vivan un orgasmo.

Los encargados de dirigir esta investigación aseguran que por cuestiones socioculturales e incluso evolutivas, las mujeres suelen quedar insatisfechas en los momentos íntimos, ya que por lo general, en ese momento, suelen pensar en otras cosas y no precisamente en lo que están haciendo.

Además, físicamente, los hombres suelen sentir deseo sexual con mayor frecuencia, por lo que muchas veces, las mujeres sostienen relaciones con su pareja sin que realmente así lo quieran, afectando así su estado de ánimo y haciendo mucho más improbable que lleguen al orgasmo.

Además, físicamente, hay una diferencia entre géneros, ya que para ellos, es necesario que alcancen el orgasmo ya que es el vehículo que facilita la reproducción, mientras que para las chicas no existe ese vínculo y no es una necesidad, como tal, pero no se descarta que hace millones de años, fuera la misma circunstancia para ambos sexos, lo cual esto se ha convertido en una cuestión evolutiva exclusiva del género femenino.

También hay que tomar en cuenta algunas cuestiones morfológicas, ya que si en una mujer, la distancia entre el clítoris y la abertura urinaria es corta, entonces es probable que le sea más sencillo llegar al orgasmo.