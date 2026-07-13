Final del Mundial 2026: así puedes conseguir boletos gratis para la gran fiesta en Central Park

La cuenta regresiva para la final del Mundial 2026 ya comenzó y la ciudad de Nueva York se prepara para vivir una celebración sin precedentes. Además del esperado partido que definirá al nuevo campeón del mundo en el MetLife Stadium, la ciudad confirmó una fiesta gratuita en Central Park para que miles de aficionados puedan seguir el encuentro en un ambiente festivo, con entretenimiento, música y pantallas gigantes.

El anuncio fue realizado por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien presentó la iniciativa como una oportunidad para que residentes y visitantes disfruten del evento deportivo más importante del planeta, incluso si no consiguieron entradas para asistir al estadio donde se disputará la final el próximo 19 de julio de 2026.

La iniciativa busca convertir el corazón de Manhattan en un enorme punto de encuentro para los amantes del fútbol. Sin embargo, el acceso no será libre para todos, ya que será necesario obtener un boleto gratuito mediante un proceso de registro y, en algunos casos, participar en un sorteo debido a la alta demanda prevista.

¿Cómo conseguir boletos gratis para la fiesta de la final del Mundial 2026?

Las personas interesadas deberán registrarse en la plataforma de Global Citizen, organización encargada de administrar la distribución de las entradas para este evento especial.

El plazo para completar el registro estará disponible hasta el miércoles 16 de julio. Los organizadores informaron que los boletos serán gratuitos, pero tendrán un número limitado debido a la capacidad del recinto.

Los primeros 1,500 inscritos obtendrán acceso prioritario para recibir una entrada. Quienes no alcancen ese cupo inicial no quedarán automáticamente fuera, ya que podrán participar en una lotería que distribuirá boletos individuales entre el resto de los solicitantes.

La expectativa es muy alta. Los organizadores estiman que la celebración podría reunir a cerca de 50,000 personas, convirtiéndose en una de las reuniones públicas más grandes organizadas en Nueva York para seguir una final de la Copa del Mundo.

¿Qué habrá en la celebración de Central Park?

Los asistentes podrán seguir cada minuto de la final gracias a 3 pantallas LED gigantes instaladas estratégicamente sobre el Great Lawn de Central Park, permitiendo que miles de personas disfruten del partido con una excelente visibilidad.

La programación comenzará antes del pitazo inicial. Los organizadores anunciaron espectáculos musicales en vivo, actividades recreativas para toda la familia y diversas experiencias relacionadas con el Mundial, creando un ambiente de festival durante toda la jornada.

Además, habrá una amplia oferta gastronómica con distintos puestos de comida y bebidas para que los asistentes puedan permanecer en el lugar durante varias horas mientras esperan el inicio del encuentro y posteriormente celebran al nuevo campeón del mundo.

La final del Mundial 2026 tendrá un significado especial para la región de Nueva York y Nueva Jersey. Aunque el partido se disputará en el MetLife Stadium, recinto que durante el torneo es conocido oficialmente como Estadio Nueva York Nueva Jersey, el impacto de la competición se extenderá por toda el área metropolitana con actividades para residentes y turistas.

El partido definirá al campeón de una edición histórica de la Copa del Mundo, la primera con 48 selecciones y organizada conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá. Debido al enorme interés internacional, las entradas para el estadio son muy limitadas, por lo que esta fiesta gratuita representa una alternativa para quienes desean vivir el ambiente mundialista sin ingresar al recinto deportivo.

Las autoridades recomendaron a quienes obtengan un boleto llegar con suficiente anticipación, utilizar el transporte público para desplazarse hasta Central Park y seguir las indicaciones de seguridad que serán anunciadas antes del evento. También recordaron que únicamente las personas con entrada podrán acceder al área habilitada para la transmisión.

Con miles de aficionados esperados, música, actividades familiares y la posibilidad de presenciar la coronación del nuevo campeón del mundo en pantallas gigantes, la celebración promete convertirse en uno de los eventos gratuitos más importantes organizados en Nueva York durante el Mundial 2026.

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