Video: Manola Diez revela detalles del pleito con Aracely Arámbula

Mira todo lo que dijo la regia sobre la ex de Luis Miguel

En exclusiva para el programa ‘Sale el Sol’, Manola Diez reveló algunos detalles del pleito que enfrenta con Aracely Arámbula, en donde además aseguró que no tiene acce­so a Televisa para hacerse pre­sente con los productores y que se le cayó una propuesta de tra­bajo por culpa de su examiga.

“Tú abusas de tu poder, aho­ra me doy cuenta, porque tú mandaste a cance­lar una nota en el programa Hoy. Ahora entien­do por qué no me dan traba­jo, porque tú me has desprestigia­do con el mundo. La situación es que tú te me volteaste, tú eres doble cara, tú tienes una imagen de niña modosita y por eso estás calladita, por­que (así) se ve una más boni­ta. Yo soy una mujer que tiene principios, yo sí estuve casada, tuve un hijo den­tro de un matrimo­nio y soy una mujer normal”, dijo Manola, diri­giéndose a Aracely.

Manola insistió: “Tú no me conseguiste trabajos de na­da; nos ayudamos mutuamen­te y no sé por qué me traes tan­to coraje. Yo sí cuido a mis hi­jos, yo soy una señorona de 24 horas, soy una madre excep­cional… Con esta situación es­tamos aterrados: mi hijo ve que yo no duermo bien, que tengo miedo. Cualquier cosa que me llegara a pasar, yo hago respon­sable a Aracely”, dijo.

Manola afirma que no vio que el hijo de Aracely estaba en las fotos que su­bió a sus redes sociales y que fueron lo que molestó a ‘La Chule’.

