NYC Parks invita a los neoyorquinos a unirse al grupo de salvavidas que trabaja en las playas y piscinas de la ciudad de Nueva York durante el verano, una oportunidad que ofrece un pago de $22.71 la hora, más un bono de capacitación de $908 dólares.

Esta semana, la comisionada de NYC Parks, Tricia Shimamura, anunció que ya está abierta la inscripción para las pruebas de selección destinadas a quienes deseen convertirse en socorristas para la temporada veraniega de 2027. Las pruebas comenzarán el 1 de diciembre y continuarán hasta febrero de 2027.

“El trabajo de salvavidas ofrece buenos salarios y bonificaciones, pero es mucho más que un simple empleo de verano: es una experiencia que te fortalece y te ayuda a desarrollar habilidades fundamentales que durarán toda la vida. ¡Acepta el desafío e inscríbete hoy mismo para una prueba de selección!”, dijo la comisionada Shimamura.

Las pruebas de selección se llevarán a cabo en piscinas cubiertas —incluyendo centros recreativos y escuelas públicas— en los cinco condados de la ciudad. Las fechas de las pruebas se irán añadiendo de forma continua hasta febrero de 2027. Todos los aspirantes a socorrista deben superar la prueba de selección, que consta de un examen de la vista y una prueba de natación.

Inscríbase aquí para realizar la prueba de selección.

Las playas de NYC Parks abren durante el fin de semana del Día de los Caídos (Memorial Day), y las piscinas al aire libre abren a finales de junio.

A los neoyorquinos que completen con éxito el programa de formación para salvavidas se les podrá ofrecer un puesto a tiempo completo en una playa o piscina.

Requisitos

Para poder ser socorrista, los candidatos deben:

Tener al menos 16 años de edad antes del 24 de julio de 2027.

Tener una agudeza visual de al menos 20/30 en un ojo y 20/40 en el otro, sin utilizar lentes correctores. No está permitido el uso de gafas ni lentes de contacto durante el examen de la vista.

Ser capaces de nadar 50 yardas en 45 segundos o menos, con la técnica adecuada.

Los candidatos que superen la prueba de selección podrán acceder al programa de formación, que consta de 16 sesiones destinadas a reforzar las habilidades de natación, enseñar técnicas fundamentales de salvamento y proporcionar formación en reanimación cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios. Asimismo, los candidatos tendrán acceso gratuito a cualquier piscina cubierta de NYC Parks para mejorar sus habilidades de natación durante el periodo de formación y obtener la certificación final de socorrista.

La certificación se otorga tras aprobar una prueba de natación final.

Los salvavidas trabajan seis días a la semana en algunos de los destinos de verano más famosos de la ciudad de Nueva York, como la hermosa costa de Rockaway, la emblemática Coney Island y más de 50 piscinas al aire libre.

Información

Para obtener más información, visite la página «Conviértase en socorrista de NYC Parks» en https://www.nycgovparks.org/opportunities/jobs/lifeguards.

Mesa redondas virtuales para adultos mayores

La senadora Liz Krueger invita a su serie de mesas redondas virtuales para adultos mayores, que inician este viernes 20 de noviembre. La primera parte de la serie es “Mantenga su apartamento seguro a medida que envejece” y en ella se explorarán diversos aspectos de dicha planificación, incluyendo la seguridad en el hogar, la creación de documentos fundamentales ?como voluntades anticipadas y designación de representantes para la atención médica? y la toma de decisiones difíciles, tales como la necesidad de mayor apoyo, la designación de un tutor legal para un ser querido (o para usted mismo), o la posibilidad de trasladarse a una residencia con servicios de asistencia o a un centro de cuidados a largo plazo. Para registrarse al evento de este viernes, entre 2 p.m. y 3:30 p.m., vaya a: https://nysenate-gov.zoom.us/webinar/register/WN_zXxLJRvWRA28ZxXMa6e9jg#/registration. Las sesiones posteriores serán: Sesión 2: Documentos de planificación para la etapa final de la vida; Sesión 3: Computadoras, robots e inteligencia artificial: ¿pueden mejorar nuestra vida a medida que envejecemos? y la Sesión 4: Decisiones difíciles: consideraciones sobre la tutela legal, residencias asistidas y centros de cuidados a largo plazo, o la planificación de los siguientes pasos tras una estancia hospitalaria.

Charlas gratuitas en español sobre compra de casa

Harlem Congregations for Community Improvement, Inc. invita a sus clases gratuitas virtuales en español sobre cómo llegar a ser dueño de casa. Entre los temas a tratar se encuentran: El proceso de compra de casa, crédito, programas de ayuda comprando su casa, lograr una hipoteca, aspectos legales de compra de vivienda, seguros y más. Los interesados en el curso, pueden inscribirse en: https://hcci.wufoo.com/forms/s1fn1p1n0w7663n/. Para más informes, puede llamar a Willy Ramos al (212) 281 4887 ext. 206 o escribirle a wramos@hcci.org.

Cuándo: 17, 19, 24 y 25 de noviembre

17, 19, 24 y 25 de noviembre Hora: 7 a 9 p.m.

Clases de ciudadanía

La Dominico-American Society of Queens ofrece un curso de ciudadanía con el profesor y experto en el tema Moises Pereyra. Las clases son los sábados a las 10 a.m. Se aconseja llamar con anticipación para hacer reservaciones y obtener una lista de documentos necesarios. Para más información contactar a Sara Castillo. La Dominico-American Society of Queens está localizada en el 40-27 97th street Corona, Queens. Tel. (718) 457-5395. info@dominicoamerican.org, http://www.dominicoamerican.org/.

Servicios legales de inmigración

Queens Community House ofrece servicios legales de inmigración gratuitos para residentes de Corona y Elmhurst. Los servicios incluyen consultas, peticiones familiares, ajuste de estatus, autorización de trabajo, solicitudes de ciudadanía estadounidense, tarjetas de residencia, renovaciones de DACA y peticiones para eliminar condiciones de residencia. Para hacer una cita, llame al 718-592-5757 ext. 245.