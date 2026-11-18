Conservar sobras después de la cena de Thanksgiving también forma parte de la tradición. Y aunque los alimentos y postres se pueden seguir disfrutando después de varios días, conservarlos requiere ciertas precauciones para que su consumo sea seguro.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) recomienda guardar los alimentos perecederos dentro de las dos horas posteriores a su preparación. En caso de que la temperatura ambiental supere los 90 °F (32 °C), el plazo se reduce a una hora.

Asimismo, investigadores de la Universidad de Illinois aconsejan dividir en porciones pequeñas las cantidades más grandes de comida y almacenarlas en recipientes poco profundos. De esta manera se enfriará más rápido y se mantendrán seguras y frescas.

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¿Cuánto duran las sobras de Thanksgiving en el refrigerador?

La duración de la comida tradicional de Thanksgiving depende de cada preparación. Te indicamos lo que debes tener en cuenta con cada alimento:

Pavo cocido

Puede conservarse entre tres y cuatro días. Lo recomendable es retirar la carne de los huesos, dividirla en porciones y guardarla en recipientes herméticos.

Para recalentarla se puede utilizar el horno o el microondas, añadiendo un poco de caldo para evitar que se reseque.

Relleno (stuffing):

Dura entre tres y cuatro días refrigerado. Si se preparó dentro del pavo, debe retirarse de la cavidad y almacenarse por separado. Puede calentarse en el horno, cubierto para conservar la humedad, hasta alcanzar 165 °F (74 °C) en su interior.

Salsa gravy:

Tiene un período más corto, de uno a dos días. Debe guardarse en un recipiente cerrado y recalentarse en una olla hasta que alcance una ebullición vigorosa.

Puré de papas:

Se conserva de tres a cuatro días. Guárdalo en un recipiente hermético y, al calentarlo, utiliza el microondas o la estufa. Puedes agregar un poco de leche o mantequilla para recuperar su consistencia.

Guiso de judías verdes y verduras cocidas:

También duran entre tres y cuatro días. Es conveniente dividirlos en porciones y recalentarlos en el horno o microondas hasta alcanzar los 165 °F (74 °C).

Pastel de calabaza:

Debe refrigerarse después de hornearlo, ya que su preparación contiene huevos y lácteos. Puede conservarse entre tres y cuatro días en el refrigerador.

Salsa de arándanos:

Debe guardarse refrigerada dentro de las dos horas posteriores a su preparación. El USDA no establece un plazo específico para esta preparación, por lo que conviene aplicar las recomendaciones generales de seguridad alimentaria. Puede servirse fría.

¿Cómo recalentar las sobras sin poner en riesgo la salud?

Una de las recomendaciones más importantes del USDA es que las sobras alcancen una temperatura interna de 165 °F (74 °C) antes de consumirse. Esto incluye el pavo, el relleno, las verduras, los guisos y el puré.

Asimismo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) advierten que las sobras de Thanksgiving se deben calentar a una temperatura mínima de 74 °C antes de servirlas o comerlas.

Si utilizas el microondas, cubre los alimentos, remuévelos durante el calentamiento y gira el recipiente para evitar que queden zonas frías. En el horno, distribuye las porciones de manera uniforme y comprueba la temperatura con un termómetro de cocina.

No se recomienda utilizar ollas de cocción lenta para recalentar comida, porque tardan demasiado en alcanzar temperaturas seguras.

Si no planeas consumir las sobras dentro de los plazos recomendados, puedes congelarlas a 0 °F (-18 °C). Según el USDA, los alimentos que permanecen congelados continuamente a esa temperatura se mantienen seguros indefinidamente, aunque su calidad puede disminuir con el tiempo.

Sin embargo, recuerda que el olor y la apariencia no son indicadores suficientes para determinar si una comida sigue siendo segura o no.

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