La alimentación que ofrece la Alcaldía de la ciudad de Nueva York está a punto de incorporar un criterio que va más allá del valor nutricional: el respeto a las convicciones religiosas de quienes dependen de sus servicios.

El alcalde Zohran Mamdani firmó la Orden Ejecutiva 25, una medida que instruye a las agencias municipales a fortalecer la inclusión religiosa en los programas de comidas financiados con fondos públicos y facilitar el acceso a opciones compatibles con distintas prácticas dietéticas.

La iniciativa pone el foco, en particular, en las necesidades de las comunidades que observan las normas halal y kosher. Para ello, la Oficina de Política Alimentaria del Alcalde (MOFP) tendrá un año para elaborar una guía que establezca criterios comunes y recomendaciones dirigidas a las dependencias que preparan, compran o distribuyen alimentos.

Una guía para un sistema que sirve 220 millones de comidas

La dimensión del cambio se entiende al observar el alcance de la red pública de alimentación. Las agencias de Nueva York sirven más de 220 millones de comidas y refrigerios cada año a estudiantes de escuelas públicas, pacientes hospitalizados, adultos mayores y personas que viven en refugios, entre otros grupos.

Sin embargo, la disponibilidad de alimentos que respeten las tradiciones religiosas no siempre resulta uniforme. Aunque algunas dependencias ya ofrecen adaptaciones cuando los usuarios las solicitan, la administración considera necesario establecer un procedimiento más claro y consistente. La nueva guía buscará reducir las diferencias entre agencias y evitar que una persona tenga que renunciar a una comida por no saber si sus ingredientes o su preparación cumplen con sus convicciones.

“Las comidas que sirve el gobierno de Nueva York deben reflejar a las personas que llaman hogar a esta ciudad. Ningún neoyorquino debería tener que rechazar una comida nutritiva porque viola su práctica religiosa”, afirmó Mamdani al anunciar la orden. El alcalde también subrayó la responsabilidad que implica distribuir ese volumen de alimentos y sostuvo que estudiantes y adultos mayores deben recibir opciones saludables, sabrosas y coherentes con su fe.

¿Qué cambiará para las comidas halal y kosher?

La guía, que la MOFP creó, abordará varios aspectos prácticos. Entre ellos figuran las mejores prácticas para la certificación halal y kosher por parte de terceros, un elemento relevante para que los usuarios puedan confiar en que los productos cumplen los requisitos correspondientes.

También se prevé impulsar un etiquetado más transparente. La información deberá permitir identificar con mayor facilidad cuáles comidas son halal o kosher y qué ingredientes contienen.

La distinción importa porque halal y kosher responden a normas religiosas específicas sobre los alimentos y su manejo. Una identificación fiable permite a cada persona decidir con información suficiente, sin depender de explicaciones improvisadas en el momento de recibir la comida.

Otro componente serán las encuestas anuales a quienes utilizan los programas alimentarios de la ciudad. La intención es recoger sus opiniones y necesidades para detectar problemas que no siempre aparecen en los procedimientos administrativos.

Los estándares nutricionales seguirán vigentes

La incorporación de criterios religiosos no sustituirá las reglas de nutrición que ya rigen los servicios de alimentación pública. Las comidas continuarán sujetas a los Estándares Alimentarios actualizados de NYC, que entraron en vigor el 1 de julio de 2026. Por tanto, el objetivo es combinar las exigencias nutricionales con una oferta que también contemple las prácticas culturales y religiosas de la población.

La medida también se conecta con Food Forward NYC, el plan de política alimentaria de 10 años de la ciudad. Esa estrategia busca ampliar el acceso a alimentos asequibles, saludables y culturalmente relevantes. La nueva orden incorpora de manera explícita la dimensión religiosa a ese propósito y reconoce que el acceso a la comida pública no depende únicamente de que haya un plato disponible, sino de que las personas puedan consumirlo sin entrar en conflicto con sus creencias.

Un desafío para escuelas, hospitales y refugios

El alcance de la iniciativa atraviesa escenarios muy distintos. En las escuelas públicas, puede ayudar a que los estudiantes encuentren opciones acordes con sus hogares y tradiciones. En hospitales, donde la alimentación forma parte de la atención diaria, la información precisa sobre los menús puede facilitar decisiones de pacientes y familias. Para adultos mayores y personas alojadas en refugios, contar con alternativas adecuadas puede marcar la diferencia entre recibir una comida y sentirse realmente incluidos en el servicio.

Con la Orden Ejecutiva 25, Mamdani plantea que la inclusión alimentaria también se mide en la posibilidad de respetar la fe de cada residente. El próximo paso será convertir ese principio en reglas concretas y aplicables en una red municipal que alimenta a cientos de miles de personas cada día.

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