Estados Unidos condenó a 27 años y medio de prisión al ciudadano paquistaní Asif Merchant, de 48 años, por intentar organizar el asesinato del presidente estadounidense, Donald Trump, y otros altos cargos del Gobierno por encargo de la Guardia Revolucionaria iraní (IRGC), en una trama desarticulada por el FBI durante la campaña electoral de 2024.

Merchant fue sentenciado a 330 meses de cárcel por un tribunal federal de Brooklyn, después de que un jurado lo declarara culpable en marzo pasado de terrorismo internacional y conspiración para cometer un asesinato por encargo.

Según el Departamento de Justicia (DOJ), el acusado se incorporó voluntariamente a la fuerza iraní y recibió entrenamiento en labores de inteligencia y contraespionaje.

De acuerdo con las pruebas presentadas durante el juicio, Merchant viajó a Estados Unidos en abril de 2024 para reclutar a sicarios que ejecutaran el asesinato de un político durante un acto de campaña.

Contactó con un conocido que informó al FBI y colaboró con la investigación, mientras que los supuestos sicarios con los que se reunió eran en realidad agentes encubiertos. El paquistaní llegó a entregarles $5,000 dólares como anticipo y fue detenido el 12 de julio de 2026 en Texas, cuando se disponía a abandonar el país.

Merchant reconoció durante el juicio que creía que el objetivo final del complot era Trump, aunque también mencionó como posibles blancos al entonces presidente Joe Biden y a la exembajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, todos candidatos presidenciales en ese momento.

Las pruebas incluyeron búsquedas en sus dispositivos sobre mítines electorales y la ubicación de un acto de Trump en Nueva Jersey, así como publicaciones en redes sociales contra el mandatario y Estados Unidos.

Según el acusado, el plan buscaba vengar la muerte del comandante iraní Qasem Soleimani, fallecido en un ataque estadounidense con drones en enero de 2020.

Con información de EFE

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