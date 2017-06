Video: Lorena Meritano cuenta cómo va su lucha contra el cáncer de seno

La vida te pone a prueba muchas veces, unas las sorteas con facilidad y otras no. En general estos sacudones vienen para enseñarnos muchas cosas y hacernos ver la cantidad de cambios que debemos hacer a todo nivel. En marzo 2014 me practicaron mis controles de rutina en Argentina y estaba Sana,al mes practicándome mi auto-exámen me encontré un bulto. Actué rápidamente y después de muchos estudios,biopsias y punciones supe que debía operarme rápidamente. En junio me extirparon dos tumores,a los 15 días,en julio 2014 entraba otra vez al quirófano y me extirparon toda la mama derecha más ganglios. Después de esa segunda cirugía comenzó un duro y extenso tratamiento de quimioterapias. Sólo quien lo vivió y superó sabe de qué se trata esa guerra en la que cuando más avanzas más te parece que estás cerca de la muerte. Porque ese veneno te mata todo lo malo pero te va acabando todo lo bueno. La gente cree que por no tener un seno, perder el cabello, las pestañas o adelgazar estás sufriendo y quienes lo han vivido saben que eso es lo de menos. Por lo menos para mí. Después de superar eso viene lo realmente complicado porque comienzan a aparecer todos los efectos secundarios. Lamentablemente en medio de eso en 2015, tuve una caída y debieron operarme y ponerme 7 clavos y una placa porque me quebré el radio. En enero 2016,me aparecieron nuevos nódulos y a los pocos días viajé a Buenos Aires para nuevos estudios y punciones en medio de una dolorosa separación de mi ex pareja. En abril de este año,me extirparon el seno izquierdo y en julio me extirparon las trompas y los ovarios. Pronto en otra intervención quirúrgica me "fabricarán " con mi propia piel pezones. Cuando eso cicatrice me tatuaran en dos o tres sesiones las aureolas. Doy testimonio de vida día a día. Para generar consciencia de la importancia de practicarnos chequeos de salud. La importancia de enfrentar con fe,valentía, humildad, fortaleza los retos que la vida nos ponga enfrente. No soy más que un ser humano más,como Muchos,que tiene que enfrentar dificultades y estoy orgullosa de mi fe, fortaleza, entereza para hacerlo. Siento que lo estoy logrando: Gracias a Dios. #sinfiltros @lorenameritano #2016

A post shared by Lorena Meritano Oficial (@lorenameritanooficial) on Aug 20, 2016 at 6:53pm PDT